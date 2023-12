Slovenija 11. na SP, v kvalifikacijah za OI pa tudi s Paragvajem

Pred začetkom tekmovanja v Skandinaviji je bila Slovenija šesta v čakalnici, a so se z rezultati na SP mesta pred njo izpraznila. Francija kot gostiteljica OI in Norveška kot evropska prvakinja sta bili že uvrščeni na igre. Tja bodo potovale tudi nove prvakinje oziroma naslednja najuspešnejša reprezentanca SP. V kvalifikacije s slednjega neposredno vodi še šest mest. Z uvrstitvijo med elitno osmerico jih bodo pet zasedle Švedska, Črna gora, Nemčija, Danska, Nizozemska in Češka. Kot zadnja bo s SP v kvalifikacije potovala desetouvrščena Madžarska, saj je deveto mesto zasedla Brazilija, ki je osvojila južnoameriško prvenstvo in tudi neposredno potuje na olimpijske igre.

Kot so dan po koncu tekmovanja za Slovenijo, ki je v nedeljo za slovo od Trondheima premagala Avstrijo z 32:27, sporočili iz Rokometne zveze Slovenije, je bila pot do teh kvalifikacij dokaj zapletena. A je Slovenija nato zaradi uspešnih evropskih ekip - v četrtfinalu SP ne bo nobene reprezentance iz drugih delov sveta - dobila še dodatno možnost za udeležbo zaradi dodatnih kvot za Evropo.

Enajsto mesto Slovenije na SP je najboljša uvrstitev po letu 2003 ter tretja najboljša uvrstitev v zgodovini. Pred tem so bile Slovenke boljše le leta 2003 z osmim mestom in 2001 z devetim.

Sloveniji bo iz dodatne evropske kvote pripadlo prvo izmed dveh mest. Njeni tekmici bosta reprezentanci, ki bosta na SP zasedli četrto in peto mesto izmed ekip, ki prej še ne bodo imele zagotovljenega mesta v kvalifikacijah ali olimpijskih igrah, ter predstavnica Južne Amerike. Tej je Brazilija na letošnjem Mundialu priigrala dodatno mesto, s tretjim mestom na južnoameriškem prvenstvu pa bo to dodatno mesto zasedel Paragvaj.

"Izjemno sem ponosen in hvaležen. Pravi privilegij je, da sem lahko selektor Slovenije, da lahko sodelujem s temi dekleti in člani strokovnega štaba. Odkar sem trener reprezentance, smo vse zastavljene cilje dosegli. To ne bi bilo mogoče, če ne bi bila dekleta pripravljena vlagati tako veliko truda in energije," je za RZS SP ocenil selektor Dragan Adžić.

Slovenke so v Skandinaviji premagale Islandke, afriške prvakinje Angolke, azijske prvakinje Korejke, severne sosede Avstrijke, premoč pa morale priznati le aktualnim olimpijskim prvakinjam Francozinjam ter branilkam svetovnega in evropskega naslova Norvežankam. "Na šestih tekmah smo dosegli štiri zmage, poraza pa morali priznati ekipama, ki sta realno v tem trenutku boljši. A to je le posledica tega, da so na Norveškem manjkale določene igralke ter da je tudi aktualna ekipa imela težave z manjšimi poškodbami," je dodal Črnogorec na slovenski klopi.