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'Zavedamo se, kaj nam nastop na tem SP prinaša. OI niso daleč'

Ljubljana, 11. 06. 2026 09.43 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Črna Gora

Na žrebu v Münchnu so slovenski rokometaši spoznali prve tekmece na svetovnem prvenstvu. Tekmovanje, ki ga bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostila Nemčija, bodo začeli v skupini G v Kielu, skupaj z Dansko, ZDA in Angolo. "Zavedamo se, kaj nam nastop na tem SP prinaša. OI niso daleč," pravi selektor Uroš Zorman in namignil na olimpijski Los Angeles 2028.

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Izbranci selektorja Uroša Zormana bodo nastope začeli v petek, 15. januarja, proti Angoli. Z vmesnim dnem premora bosta sledila še obračuna z ZDA in branilko naslova, Dansko. V boju za najvišja mesta bodo ostale tri najboljše reprezentance skupine. "Na žreb velikega vpliva nimaš. Edino, kar smo si morda želeli je bilo, da bi bili zaradi naših navijačev nekoliko bližje Sloveniji. Tako pa bomo uvodoma igrali v Kielu, ki je geografsko najbolj oddaljen. Vseeno sem prepričan, da to za naše navijače huda prepreka ne bo in da bomo imeli na prvenstvu lepo in veliko podporo. Tega si resnično želimo," je uvodoma rezultat plesa kroglic pokomentiral slovenski selektor.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Profimedia

"Zavedamo se, kaj nam nastop na tem svetovnem prvenstvu prinaša. OI niso daleč," je nadaljeval Zorman in namignil na olimpijski Los Angeles 2028. Prvak bo namreč na športni veledogodek napredoval neposredno, reprezentance, uvrščene med 2. in 7. mestom, pa si bodo zagotovile mesta na enem izmed treh kvalifikacijskih turnirjev. Na vsakem bodo nastopile po štiri ekipe, pri čemer bodo preostala mesta zapolnjena po kontinentalnih prvenstvih.

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"V skupini prvega dela nas čaka Danska, za katero vsi vemo, kaj pomeni v svetu rokometa in besed o njej ni potrebno izgubljati. Tu sta še reprezentanci ZDA in Angole, proti katerima bomo favoriti. Proti Danski bomo medtem iskali možnosti za nekaj več," se je na prve tekmece navezal slovenski selektor in se ozl tudi v močno želeno nadaljevanje tekmovanja. 

Tilen Kodrin
Tilen Kodrin
FOTO: Luka Kotnik

"Na svetovnih prvenstvih je precej pomembno, s katero skupino se križaš v drugem delu. Islandci so v zadnjem obdobju naši stalni tekmeci. Skupino H sestavljajo še Severna Makedonija, Bahrajn in Japonska. Proti najboljši trojici te skupine bomo iskali svoje možnosti za četrtfinale. Mislim, da bo zelo zanimivo. Jasno je, da danes vsakdo igra rokomet in lahkih tekmecev ni. Hitro se lahko opečeš. Prikazati bomo morali največ, česar smo sposobni, da uresničimo cilje in dosežemo sanje."

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Selektor Zorman dobrih sedem mesecev pred prvim nastopom ničesar ne želi prehitevati. Še predobro je svež spomin na zadnje reprezentančne akcije, ko se je slovenska vrsta vselej soočila z odsotnostjo katerega izmed ključnih posameznikov. "Januar in začetek prvenstva sta še daleč. Vemo, kakšne težave smo v preteklosti imeli zaradi poškodb in odsotnosti. Tik pred tekmovanjem bomo vedeli, kakšna bo slovenska postava. Tedaj bomo lahko postavili cilje, jih skušali uresničiti," je za konec dodal 46-letni trener na slovenski klopi.

Blaž Janc bo močno slovensko
Blaž Janc bo močno slovensko
FOTO: Luka Kotnik

Uvodni del 30. izvedbe svetovnega rokometnega prvenstva bo potekal v osmih skupinah s po štirimi ekipami. Ekipe bodo gostovale v Münchnu, Stuttgartu, Kielu in Magdeburgu. V slednjem bo v okviru Predsedniškega pokala za razvrstitev od 25. mesta naprej potekal tudi drugi del. Medtem bodo preostale skupine, v katerih se bodo reprezentance borile za četrtfinalno vstopnico, gostovale v Hannovru in Kölnu, kjer bo kasneje na sporedu še celotna končnica.

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Slovenska izbrana vrsta bo tekom uvodnega dela z enim očesom budno spremljala tudi dogajanje v skupini H, kjer bodo igrale Islandija, Severna Makedonija, Bahrajn in Japonska. Najboljša trojica se bo v drugem delu v Hannovru v skupini 4 namreč združila s tremi najboljšimi ekipami slovenske skupine G. Izmed šestih ekip v novi skupini 4 bosta najboljši dve napredovali v četrtfinale v Köln.

Slovenija - Črna Gora
Slovenija - Črna Gora
FOTO: Luka Kotnik

V prvem delu bodo v skupini A (München) nastopale Nemčija, Srbija, Turčija in Urugvaj, v B (Stuttgart) Egipt, Italija, Slonokoščena obala in Savdska Arabija, v C (München) hrvaška, Španija, Čile in Turčija, v D (Stuttgart) Argentina, Francija, Brazilija in Kuvajt, v E (Kiel) Švedska, Norveška, Grčija in Katar ter v F (Magdeburg) Portugalska, Ferski otoki, Poljska in Alžirija.

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Slovenski rokometaši bodo januarja med svetovno elito nastopili dvanajstič v zgodovini. Mesto med elitno dvaintrideseterico so si zagotovili v maju, ko so v kvalifikacijah dvakrat ugnali Črno goro.

Na svetovnih prvenstvih se je Slovenija najvišje zavihtela leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto medaljo. Ob tem so Slovenci zaigrali še na prvenstvih, ki so jih gostile Islandija 1995 (18. mesto), Francija 2001 (17. mesto), Portugalska 2003 (11. mesto), Tunizija 2005 (12. mesto), Nemčija 2007 (10. mesto), Španija 2013 (4. mesto), Katar 2015 (8. mesto), Egipt 2021 (9. mesto), Poljska/Švedska 2023 (10. mesto) in Hrvaška/Danska/Norveška 2025 (13. mesto).

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