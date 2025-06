Ljubljana bo znova gostila evropsko prvenstvo v futsalu

Ob tem si je reprezentanca, ki jo vodi Tomi Horvat , mesto na prvenstvu zagotovila po športni poti, hkrati pa Slovenija izpolnjuje vse infrastrukturne in organizacijske pogoje. Ljubljana je leta 2018 že gostila evropsko futsal prvenstvo, kar je dodatno prispevalo k pozitivni odločitvi izvršnega odbora UEFA. 20 tekem si je leta 2018 v živo v Ljubljani ogledalo več kot 90.000 gledalcev, Stožice pa so bile kar štirikrat razprodane.

Tekmovanje bo potekalo med 20. januarjem in 7. februarjem 2026, Stožice pa bodo gostile kar 18 tekem. Tam bodo odigrane vse tekme skupin C in D, dve četrtfinali, oba polfinalna dvoboja, tekma za tretje mesto in veliki finale. Dvorana Tivoli bo gostila dodatni dve tekmi tretjega kroga skupinskega dela, ko se bosta vzporedno igrali tekmi znotraj iste skupine. Slovenija bo pri žrebu skupin prvenstva uvrščena v skupino C.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je ob tej priložnosti povedal: "Veseli nas, da se največje evropsko futsal tekmovanje znova vrača v Slovenijo. Leta 2018 smo pokazali, da znamo pripraviti vrhunski turnir, in prepričan sem, da bomo to potrdili tudi tokrat."