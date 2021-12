Slovenija boljša od Poljske

Slovesno pa je bilo že pred tekmo. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je Kristjanu Čujcu predal darilo ob sklenitvi reprezentančne kariere in se mu skupaj s Stankom Glažarjem , podpredsednikom NZS, zahvalil za vse, kar je naredil v dresu članov Slovenije, kjer je zbral 126 tekem, dosegel je 75 golov. Slovenija je začela tekmo z Nejcem Berzelakom na golu, v polju pa so začeli Alen Fetić , Žiga Čeh , Denis Totošković in Matej Fideršek . Prav slednji je bil z dvema streloma najbolj opazen v prvih minutah, enkrat pa je tudi stresel okvir vrat. Selektor Tomislav Horvat to pot ni mogel računati na Tea Turka, Klemna Duščaka in Gašperja Vrhovca , po poškodbi sta se vrnila Igor Osredkar in Žiga Čeh. Veseli dejstvo, da sta bila oba precej aktivna in dejavna na nocojšnji tekmi, kar je dober znak, da sta poškodbi preteklost. Selektor Tomislav Horvat je to pot med vratnici postavil Nejca Berzelaka , v praksi pa preizkusil igro z Berzelakom v polju, golman Litije se je večkrat vključil v igro v napadu. Gostujoči vratar je imel precej dela, obranil je strele Nejca Kovačiča , s pomočjo soigralcev je v kot uspel odbiti strel Nejca Hozjana .

Nagrada za Slovenijo je prišla v 16. minuti. Poljaki so zrušili Fetića, po šestem akumuliranem prekršku pa je na svoj račun prišel Žiga Čeh, ki je bil uspešen za vodstvo 1:0, kar je bil tudi rezultat prvega polčasa. V nadaljevanju je Slovenija v 25. minuti povedlaz 2:0. Levji delež posla je s prodorom po levem boku, ko je obšel dva poljska igralca, naredil Nejc Hozjan, ki je lepo pred golom našel Jeremyja Bukovca, ta pa je povišal na 2:0. V 30. minuti se je poljski golman še enkrat izkazal, po dvojni podaji in izigrani poljski ekipi je izvrstno z desne strani meril Matej Fideršek. V 31. minuti je Hozjan meril od daleč, v posredovanju pa je za svojo igro prejel rumeni karton (prvi slovenski danes), Slovenija pa je s tem v 32. minuti prišla do petega akumuliranega prekrška. V 37. minuti je bil pri strelu spet danes razpoloženi Nejc Hozjan, a je gostujoči golman žogo odbil. Po minuti odmora so Poljaki zaigrali z igralcem vratarjem v polju in v 38. minuti z golom Tomasza Kriezla znižali na 2:1, to pa je bil tudi končni rezultat tekme.

Mesec dni do EP-ja

Za obe ekipi so to zadnje preizkušnje pred skorajšnjim začetkom evropskega prvenstva, ki se na Nizozemskem začne čez točno mesec dni. Prvenstvo stare celine bi potekalo med 19. 1. in 6. 2. 2022. Slovenija je bila izžrebana v skupino B. Varovanci selektorja Tomislava Horvata se bodo v skupinskem delu merili s Kazahstanom, Italijo in Finsko. Slovenija bo na svoji uvodni tekmi predtekmovanja igrala v Groningenu, kjer se bo naprej 20. 1. pomerila s Kazahstanom, potem pa še 24. 1. z Italijo. Za konec predtekmovanja bo v Amsterdamu 28. 1. Slovenija igrala s Finsko.

Sedmič na EP

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003) in Andrej Dobovičnik (2010, 2012, 2014, 2016, 2018), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno.

Izid:

Slovenija – Poljska 2:1 (1:0)

1:0 Čeh (16./10m), 2:0 Bukovec (25.), 2:1 Kriezel (38.)