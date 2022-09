Slovenija bronasta na SP

Barve Slovenije so zastopali Matej Arh, Aljoša Škaper, Milan Slapničar, Klemen Lokar, Jovita Jeglič, David Škorjanc, Tanja Cerkvenik, Anton Zakrajšek in kapetan Nenad Stojaković. Z roba igrišča je ekipo odlično vodil selektor Barič, za nemoteno delovanje ekipe pa so skrbeli še tehnični vodja Jožef Jeraj , fizioterapevtka Azra Imamović in vodja ekipe Maja Užmah .

Izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Toneta Bariča je v deželi faraonov poskrbela za nov mejnik slovenskega športa. Na prvi izvedbi velikega rokometnega tekmovanja na vozičkih se je prebila do bronastega odličja. Po prvem delu tekmovanja je sicer Slovenija zasedla četrto mesto. Z 2:1 je ugnala Nizozemsko in Indijo, z 0:2 pa klonila proti Braziliji, Egiptu in po ogorčenemu boju tudi Čilu. Slednji je po prvem delu zasedel tretje mesto in se tako v nedeljo za bron znova pomeril s slovensko vrsto, ki se ji je v drugo tekmecem iz Južne Amerike uspelo oddolžiti in popisati nov list v zgodovini uspehov slovenskega rokometa.

V drugem polčasu je slovenska vrsta zagospodarila na igrišču. Zaostanek z 0:1 je do zaključka 15. minute s štirimi točkami Škorjanca preobrnila v vodstvo s 5:1, prednosti pa nato ni več izpustila iz rok. Drugi del tekme je dobila s 6:2. V dresu Slovenije sta bila s po šestimi zadetki najučinkovitejša Matej Arh in David Škorjanc. "Iskrene čestitke celotni ekipi in štabu. Ta dosežek je rezultat izjemno dobrega dvomesečnega dela vseh izmed nas. Morda se sami niti še ne zavedamo, kaj smo dosegli," v izjavi za uradno spletno stran RZS navdušenja ni skrival selektor Barič in dodal: "Ko smo prišli na prvenstvo, smo videli moč ekip, zlasti Čila in Indije, ki smo ju pred tem smatrali za slabši udeleženki svetovnega prvenstva. Če se ozremo nazaj, smo lahko zato na naš dosežek še toliko bolj ponosni!"



"Pred začetkom svetovnega prvenstva se morda nismo zavedali, da nam lahko uspe takšen dosežek. Hvala vsem, ki so nam stali ob strani, da smo lahko prišli do tega zgodovinskega uspeha!" je misli strnil kapetan Stojaković. "Občutki so neverjetni. Borili smo se in dosegli tretje mesto. To je izvrsten rezultat! Čilence smo na odločilni tekmi dobro zadržali v obrambi, v napadu prikazali kar nekaj dobrih napadalnih akcij," je pristavil Slapničar. "Z ekipo smo prikazali največ, česar smo bili sposobni. Zaslužili smo si bron. V domovino se vračamo izjemno veseli!" je dodal Škorjanc. Slednji je bil z 22 leti najmlajši, a eden najpomembnejših členov slovenske reprezentance. Na prvenstvu je dosegel 22 točk, skupaj s Arhom pa 48 izmed 64 celotne ekipe.

Končnica, tekma za tretje mesto:

Čile - Slovenija 0:2 (6:7, 2:6)

Hernandez 3, Veas in pena po 2; Škorjanc in Arh po 6.