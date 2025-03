Slovenci po novi zmagi marširajo proti EP

Slovenci so v Črni gori povedli že po nekaj sekundah, tokrat so ob bolj izenačeni predstavi v uvodnih minutah potrebovali nekaj več časa. Vse konkretnejša igra jih je nagradila z lepo akcijo in golom Mateja Fiderška v osmi minuti. Čeprav so imeli tudi gosti svoje priložnosti, pa so gostitelji nanizali še nekaj nevarnih akcij, v 11. minuti pa je Igor Osredkar iz neposredne bližine žogo potisnil v gol za 2:0. Teo Turk je malce zatem zadel prečko, do konca polčasa bi kaj lahko domači še povečali prednost, a je ostalo pri 2:0, čeprav je bilo razmerje v strelih 25:3 (na koncu 37:13).