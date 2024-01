Slovenci imajo ob polčasu +3

Izbranci selektorja Uroša Zormana so v Hamburgu v drugem delu najprej izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), v nedeljo pa ugnali Nizozemsko (37:34) za boljši vtis po odličnem prvem skupinskem delu.

Iz skupine 2 so se v polfinale, ki bo v petek v Kölnu, že uvrstili Danci in Švedi, tretjeuvrščeni iz skupine 2 pa se bodo ta dan v tekmi za peto mesto pomerili s tretjeuvrščenimi iz skupine 1.

Takrat so v Berlinu po vrsti padle reprezentance Ferskih otokov, Poljske in Norveške. S tem so si že zagotovili najmanj osmo mesto na EP. Za Slovenijo je ob idealnem razpletu v igri še tekma za peto mesto v Kölnu, kamor potujejo tri najboljše reprezentance iz skupine. Iz slovenske sta si Danska in Švedska že zagotovili boj za kolajne, medtem ko je tretje mesto še odprto.

Reprezentanti in selektor Zorman o matematiki in kalkulacijah ne razmišljajo, Danska je namreč že sama po sebi izjemno velik test in predstavlja tekmo, ki jo vsak športnik želi igrati ne glede na matematiko. "Vemo, da gre za eno najboljših ekip zadnjega desetletja in trenutno najboljšo na svetu. To bo za nas praznik, dan za uživanje. Dali bomo vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je na ponedeljkovem medijskem terminu dejal selektor Uroš Zorman.

Izida, EP, moški, drugi del, 4. krog:

Slovenija - Danska 17:14 (17:14)*

Nizozemska - Portugalska 33:33 (17:15)