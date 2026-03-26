Slovenija za evropsko prvenstvo 2028 proti Češki, BiH in Izraelu

Lizbona, 26. 03. 2026 20.04 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Islandija

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v Španiji, Švici in na Portugalskem 2028 igrala v skupini 5 skupaj s Češko, Bosno in Hercegovino ter Izraelom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kvalifikacije se bodo začele novembra letos, naslednja sklopa pa sta marca in maja prihodnje leto. Na prvenstvo, ki bo januarja 2028 v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu, se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretje uvrščene reprezentance. Na evropskem prvenstvu bo skupaj z gostitelji, ki so neposredno uvrščeni na tekmovanje, ter Dansko kot aktualno prvakinjo nastopilo 24 reprezentanc.

Slovenija je bila na žrebu v Lizboni v prvem kakovostnem razredu. V drugem bobnu je bila Češka, nato pa sta sledili BiH in Izrael. Pred začetkom kvalifikacij za EP 2028 Slovenijo maja letos čakata še odločilni tekmi v kvalifikacijah za SP 2027 proti Črni gori.

