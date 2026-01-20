Naslovnica
Drugi športi

Nova velika zmaga Slovenije, ki v nadaljevanje nese dve točki

Oslo, 20. 01. 2026 22.17 pred 48 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Ferski otoki

Rokometna reprezentanca Slovenije je na živčni zadnji tekmi prvega skupinskega dela evropskega prvenstva v Oslu premagala Ferske otoke z 30:27. S tem bodo varovanci selektorja Uroša Zormana glavni del tekmovanja v Malmöju, ki bo od 23. januarja, začeli s polnim izkupičkom dveh točk.

Tudi na tretji tekmi je sedlektor Uroš Zorman na tribuni pustil Tarika Mlivića in Lana Grbića. Po nedeljskem izjemnem preobratu in tudi prvi tekmi proti Črni gori so reprezentanti in selektor v en glas poudarjali pomen dobre obrambe.Ta je v kotlu Unity Arene pred glasnimi ferskimi navijači in proti njihovim razigranim rojakom na parketu sprva delovala dobro, podobno pa je v vratih šlo tudi Jožetu Bazniku.

Španska sodnika sta nato za nekaj časa prekinila dvoboj in si ogledala posnetek zaradi Jančevega udarca v glavo Eliasa a Skipagoetuja, odločila pa sta se za dvominutno kazen. Slovencev to ni zmedlo, z dvema goloma z igralcem manj so povedli s 4:1.

Slovenska igra je v celoti delovala dobro ob izidu 7:3, preglavice je povzročala predvsem hitra druga dvominutna kazen za Janca, ki je ugovarjal španskima sodnikoma. V 18. minuti pa si je rdeč karton zaradi udarca v glavo, tokrat precej bolj očitnega, predčasno pot na tribuno prislužil Matic Suholežnik.

Na krilih navijačev so Ferci vse bolj rasli, Slovencem pa je začela šepati učinkovitost. Po golu Andraža Makuca za 12:10 so prekinili štiriminutni strelski mrk. Nato je igra v napadu znova stekla, a je preveč izključitev in vse bolj nevarna igra Fercev v napadu botrovala "zgolj" +1 ob polčasu (16:15).

Drugi del so bolje začeli Ferci, ki so prvič povedli z dvema goloma, razbranil pa se je tudi Jacobsen. Po boljši obrambi je hitro izenačil Domen Tajnik, tudi Vujović pa je po "cepelinu" tekmecev ustavil njihov strel, Blaž Janc pa zadel v prazno mrežo za vodstvo z 20:19.

Živčen obračun se je nagibal zdaj na eno zdaj na drugo stran, gibljiva in globoka slovenska obramba pa je Fercem povzročala vse več težav. Ti so se brez pravih idej zatekali le še igri ena na ena, medtem ko je Domen Makuc še naprej rešetal njihovo mrežo.

Na +3 je Slovenija znova prišla po iznajdljivem zaključku Janca po zahtevni podaji Staša Slatinka Jovičića. Po dveh obrambah Miljana Vujovića in uspešnem napadu Andraža Makuca tudi na +4 (26:22).

Slovenci so vztrajali pri agresivni in gibljivi obrambi, Ferci pa so se na krilih glasnih navijačev in tudi nekaj slovenskih napak približali na -2 (28:26) in imeli napad za priključek, a je obramba Vujovića dokončno razblinila upe Fercev na napredovanje.

Dve točki v nadaljevanje

Na tekmi se je v slovenski vrsti z desetimi goli najbolj izkazal Domen Makuc, pet golov so dodali Blaž Janc, Andraž Makuc in Domen Tajnik, svoje pa sta prispevala tudi Miljan Vujović in Jože Baznik v vratih. Pri Fercih je bil najboljši strelec Elias a Skipagoetu z devetimi goli.

Slovenci so v Oslu najprej premagali Črno goro (41:40) in nato po izjemnem preobratu še Švico (38:35) ter si že po dveh krogih zagotovili napredovanje iz skupine D. S slavjem na napeti tekmi proti Fercem pa so si zagotovili še boljše izhodišče za začetek bojev v glavnem delu tekmovanja, ki ga bodo začeli z dvema točkama.

Slovenija se bo v Malmöju pomerila proti Madžarski in Islandiji (skupina F) ter proti Švedski in Hrvaški (skupina E). V sredo bo po medsebojnem obračunu jasno, s koliko točkami bodo v nadaljevanje krenili vsi slovenski tekmeci.

Izid, skupina D (Oslo), 3. krog:
Slovenija - Ferski otoki 30:27 (16:15)

rokomet ferski otoki slovenija ep

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
