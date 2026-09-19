Slovenija gladko premagala Izrael

Slovenija se je četrtič v zadnjih šestih sezonah, odkar je selektor Grega Žemlja, prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 53 najboljših reprezentanc na svetu. Februarja naslednje leto jo čaka dvoboj, ki ga doslej oziroma po novem sistemu Davisovega pokala, ki je v veljavi od leta 2019, še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.
Slovenija je glavnino naloge v srečanju z Izraelom na teniški akademiji Breskvar opravila že prvi dan tekmovanja, ko sta točki zanesljivo vpisala Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek.
Izid, Davisov pokal, 2. svetovna skupina:
Slovenija - Izrael 3:0
Bor Artnak - Amit Vales 6:3, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Orel Kimhi 7:6 (2), 6:1
Sebastian Dominko/Žiga Šeško - Daniel Cukierman/Ofek Šimanov 3:6, 7:6 (3), 6:4
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