'Če sem iskren, nismo pokazali ničesar, Hrvati so počeli, kar so želeli'

Slovenski rokometaši so na generalki pred začetkom svetovnega prvenstva prikazali bledo predstavo s premalo energije in borbe, kar je privedlo do visokega poraza proti hrvaški reprezentanci s 33:25. Tega se zavedajo tudi v slovenskem taboru, ki dvoboj s Hrvaško jemlje kot resen opomin pred mundialom. Dobra stvar je to, da so vsi Slovenci ostali zdravi, medtem ko Hrvati te sreče niso imeli.

Slovenska rokometna reprezentanca je medlo odprla obračun v zagrebški Areni. Slovenci so si ekspresno priigrali štiri gole zaostanka (5:1), ki se je v nadaljevanju le še stopnjeval. Obramba naše izbrane vrste ni bila na želeni ravni, eni od treh gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva so jo na krilih Ivana Martinovića brez težav prebijali.

Tudi v napadu so se preveč statični varovanci Uroša Zormana mučili, stežka so prihajali do izdelanih zaključnih strelov, svoje pa je dodal še razpoloženi hrvaški vratar Dominik Kuzmanović. Slovenski rokometaši tudi v drugem delu tekme niso uspeli narediti vidnejšega premika. Hrvati so jim sredi polčasa znova pobegnili (26:15), na koncu pa so Slovenci klonili za osem golov (33:25).

Tilen Kodrin je proti Hrvaški prispeval dva zadetka. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Mislim, da smo oddelali kar slabih 60 minut. Selektor je želel tekmo brez nekih posebnosti, a vseeno, da pokažemo čim več energije in borbe v obrambi. Če sem iskren, mislim, da nismo pokazali ničesar, Hrvati so počeli, kar so želeli. Če moram iz tega potegniti nekaj dobrega, lahko rečem, da je to opomin za nas pred prvenstvom. To moramo analizirati, popraviti in prvenstvo začeti na polno," je bil po tekmi iskren krilni igralec Slovenije Tilen Kodrin.

Staš Slatinek Jovičić je bil proti Alžiriji in Katarju najbolj učinkovit igralec Slovenije. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kritičen je bil tudi Staš Slatinek Jovičić, ki si na položaju levega krila minutažo deli prav s Kodrinom: "Zmenili smo se, da nekaterih stvari ne bomo razkrili, kljub vsemu pa nismo pokazali pravega pristopa in želje. V obrambi nismo igrali tako, kot smo se dogovorili, oni so dosegali zadetke, od koder so želeli. Hitro so povedli za pet, šest golov in nismo se več uspeli vrniti."

Selektor Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Podobno kot slovenski rokometaši s predstavo ni bil zadovoljen niti selektor Uroš Zorman, kljub temu, da je bil to dvoboj prijateljskega in pripravljalnega naboja. Poraz ne prinaša dobre popotnice pred mundialom, a selektor poudarja, da Slovenija ni razkrila vseh kart v boju z morebitnim nasprotnikom na prihajajočem prvenstvu. "S Hrvati se križamo v naslednjem krogu, če bo vse tako, kot mora biti, in tista tekma bo odločala o marsičem. Mislim, da ta poraz nikakor ne more biti merilo. Vemo, da smo imeli v zadnjih letih na teh prijateljskih tekmah nekaj smole, zgodile so se nam poškodbe, zato so mogoče igralci imeli v glavah malo zavore. Je pa res, če stopim malo v bran igralcem, tudi sodniški kriterij je bil zelo slab, vse se malo nabere in potem gre voz v eno smer," pravi Zorman. Slovenski selektor ob tem dodaja: "Rekel bi, da se zgodovina ponavlja. Igralci so imeli v glavi nekakšno zavoro. Enostavno nismo bili pravi, sploh prvi polčas je bil medel. Na koncu, ko potegnemo črto, vsaj zdravi smo ostali, na koncu koncev je to najbolj pomembno."

Hrvaška je v drugem polčasu ostala brez Davida Mandića. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija je tokrat generalko opravila brez dodatnih skrbi zaradi morebitnih poškodb, medtem ko hrvaška reprezentanca ni imela te sreče. Poškodoval se je namreč David Mandić, na podrobnejše rezultate pa Hrvaška po besedah selektorja Dagura Sigurdssona še čaka. Zormanovi izbranci se bodo v hrvaško prestolnico znova vrnili v sredo. Med 16. in 20. januarjem jih najprej čakajo tekmeci s Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H, kjer nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine. "Mislim, da se prave tekme začnejo v četrtek, ko začnemo s prvenstvom. Takrat bomo gradili svojo publiko in skušali privabiti čim več Slovencev v Zagreb, da nas podprejo. Na mundialu bomo pokazali več želje, več borbe, vse bomo pustili na terenu. Cilj je priti čim dlje," je pred prvenstvom kljub porazu na generalki optimističen Slatinek Jovičić, ki se kljub spornim cenam vstopnic zanaša na slovenske navijače.