Slovenija ima novega olimpijskega prvaka, 16-letnega judoista Maksa Čebulja

Mladi slovenski judoist Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah, ki med 31. oktobrom in 13. novembrom potekajo v Senegalu, postal mladinski olimpijski prvak v kategoriji do 81 kilogramov. V finalu je premagal iranskega tekmovalca Sobhana Hakimija in Sloveniji priboril prvo medaljo na letošnjih igrah.
Gre tudi za zgodovinski dosežek slovenskega juda, saj je to prva zlata medalja za Slovenijo na mladinskih olimpijskih igrah v tej športni panogi.
Na poti do vrha je moral Čebulj premagati zahtevne tekmece. Najprej je bil boljši od Gruzijca Vazhe Gengashvilija, v polfinalu pa je ugnal še aktualnega evropskega kadetskega prvaka v kategoriji do 73 kilogramov in petouvrščenega s svetovnega kadetskega prvenstva v kategoriji do 81 kilogramov, Bolgara Ivana Nikolcheva.
"Počutim se fenomenalno! V borbi je bila ključna dobra taktika, ves čas sem ostal osredotočen in verjel, da bo prišla tudi priložnost za juko. Ta zmaga mi pomeni izjemno veliko; celemu svetu smo ponovno dokazali, da je Slovenija resda majhna, ampak smo močni. Še posebej pa sem vesel, da je ob tem nepozabnem trenutku z mano tudi družina, ki me je prišla podpirati in spodbujati v Senegal," je po osvojeni zlati medalji povedal Čebulj.
Slovenijo zastopa 12 mladih športnikov
Slovenijo na mladinskih olimpijskih igrah zastopa 12 športnic in športnikov, ki nastopajo v šestih športnih panogah. Igre so namenjene mladim športnikom, starim med 15 in 18 let. Poleg športnih tekmovanj pomemben del dogodka predstavljajo tudi izobraževanje, povezovanje mladih z vsega sveta ter spoznavanje olimpijskih vrednot. Organizatorji igre tesno povezujejo tudi z lokalno kulturo in razvojem športa med mladimi.
Slovenske predstavnice in predstavniki nastopajo v naslednjih športih:
Atletika: Neli Kramaršek, Lana Plut, Maša Weber, Zarja Žižek
Judo: Maks Čebulj
Cestno kolesarstvo: Rebeka Gonza, David Adam
Tarčno lokostrelstvo: Teja Vidmar, Samo Vrbec
Plavanje: Neža Hren, Nejc Kranjc
Triatlon: Maks Mori
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