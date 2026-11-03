Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenija ima novega olimpijskega prvaka, 16-letnega judoista Maksa Čebulja

Senegal, 03. 11. 2026 08.28 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah v Senegalu osvojil zlato medaljo

Slovenski judo ima novega junaka. Šestnajstletni Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah v Senegalu osvojil zlato medaljo v kategoriji do 81 kilogramov in se vpisal v zgodovino kot prvi slovenski judoist z naslovom mladinskega olimpijskega prvaka. Obenem je Sloveniji priboril prvo medaljo na letošnjih igrah.

Mladi slovenski judoist Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah, ki med 31. oktobrom in 13. novembrom potekajo v Senegalu, postal mladinski olimpijski prvak v kategoriji do 81 kilogramov. V finalu je premagal iranskega tekmovalca Sobhana Hakimija in Sloveniji priboril prvo medaljo na letošnjih igrah.

Gre tudi za zgodovinski dosežek slovenskega juda, saj je to prva zlata medalja za Slovenijo na mladinskih olimpijskih igrah v tej športni panogi.

Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah v Senegalu osvojil zlato medaljo
Maks Čebulj je na mladinskih olimpijskih igrah v Senegalu osvojil zlato medaljo
FOTO: OKS

Na poti do vrha je moral Čebulj premagati zahtevne tekmece. Najprej je bil boljši od Gruzijca Vazhe Gengashvilija, v polfinalu pa je ugnal še aktualnega evropskega kadetskega prvaka v kategoriji do 73 kilogramov in petouvrščenega s svetovnega kadetskega prvenstva v kategoriji do 81 kilogramov, Bolgara Ivana Nikolcheva.

"Počutim se fenomenalno! V borbi je bila ključna dobra taktika, ves čas sem ostal osredotočen in verjel, da bo prišla tudi priložnost za juko. Ta zmaga mi pomeni izjemno veliko; celemu svetu smo ponovno dokazali, da je Slovenija resda majhna, ampak smo močni. Še posebej pa sem vesel, da je ob tem nepozabnem trenutku z mano tudi družina, ki me je prišla podpirati in spodbujati v Senegal," je po osvojeni zlati medalji povedal Čebulj.

Slovenijo zastopa 12 mladih športnikov

Slovenijo na mladinskih olimpijskih igrah zastopa 12 športnic in športnikov, ki nastopajo v šestih športnih panogah. Igre so namenjene mladim športnikom, starim med 15 in 18 let. Poleg športnih tekmovanj pomemben del dogodka predstavljajo tudi izobraževanje, povezovanje mladih z vsega sveta ter spoznavanje olimpijskih vrednot. Organizatorji igre tesno povezujejo tudi z lokalno kulturo in razvojem športa med mladimi.

Preberi še Dakar piše olimpijsko zgodovino: prvič igre na afriških tleh, med tekmovalci tudi Rusi

Slovenske predstavnice in predstavniki nastopajo v naslednjih športih:

Atletika: Neli Kramaršek, Lana Plut, Maša Weber, Zarja Žižek

Judo: Maks Čebulj

Cestno kolesarstvo: Rebeka Gonza, David Adam

Tarčno lokostrelstvo: Teja Vidmar, Samo Vrbec

Plavanje: Neža Hren, Nejc Kranjc

Triatlon: Maks Mori

Poglavja:
Na vrh Slovenci
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Maks Čebulj judo mladinske olimpijske igre

Zorman pred kvalifikacijami opozarja: Časa za pripravo ni veliko

24ur.com Andreja Leški po osvojitvi olimpijskega zlata: To je pravljica!
24ur.com Od Čopa in Žveglja do Vodiška: 30 slovenskih medalj na poletnih olimpijskih igrah
24ur.com Po 100 letih in Leonu Štuklju je Pariz za Slovenijo spet zlat!
24ur.com Leškijeva, Vodišek in Garnbretova poskrbeli za tri slovenske medalje
24ur.com 100 let od prve slovenske zlate medalje, ki jo je osvojil Leon Štukelj
24ur.com Slovenski karateistki do medalj na svetovni ligi za mlade
24ur.com Mladi Slovenec postal svetovni prvak v amaterskem MMA
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Astalaviva1958
03. 11. 2026 08.56
čestitke in ponos!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
To je krilo, ki ga bomo to zimo videvale povsod
To je krilo, ki ga bomo to zimo videvale povsod
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
okusno
Portal
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
'Stopila si v škornje restavracijske slaščičarke': Anna z nenavadno sladico navdušila sodnike
'Stopila si v škornje restavracijske slaščičarke': Anna z nenavadno sladico navdušila sodnike
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022