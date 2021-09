Slovenija iz Francije s tremi zlatimi, eno srebrno in šestimi bronastimi medaljami

Sobotno popoldne je prineslo finalne obračune na svetovnem prvenstvu v balinanju v članski in mladinski konkurenci. Pri članih je imela Slovenija svojega predstavnika v finalu hitrostnega zbijanja, v katerem je moral Aleš Borčnik priznati premoč domačinu Guillaumeju Abelfoju, ki je bil po petminutnem nastopu boljši z 48:44. Borčnik je dopoldne porabil ogromno moči v polfinalu, v katerem je šele po dveh podaljških premagal Italijana Stefana Pegorara, ki si je na koncu razdelil bron s Hrvatom Marinom Miličevičem. Z bronom sta Martigues zapustila tudi člana Nina Volčina in Anže Petrič, ki sta v polfinalu izgubila proti novima svetovnima prvakoma Barbari Barthez in Alexandru Chiratu. Srebro je pripadlo Italijanoma Sereni Traversa in Emanueleju Ferreru, drugi bron pa Hrvatoma Rii Vojković in Brunu Kraljiću. Slovenci so bili izjemno uspešni tudi v mlajših kategorijah. Pri mladincih je Jaka Štremfel osvojil zlato medaljo v igri posamezno, skupaj z Janom Guštinom je stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v igri dvojic, v natančnem zbijanju pa mu je pripadel bron, medtem ko je Guštin skupaj z Luko Blaževičem osvojil bron v štafetnem zbijanju.

Pri mlajših članih sta bila Erik Čeh in Žan Sodec tretja v igri dvojic, Sodec je osvojil bron v natančnem zbijanju, za piko na i pa je poskrbel Gašper Povh, ki je v petek osvojil bron v igri posamezno, v zaključnem dejanju svetovnega prvenstva pa je Sežanec z izjemnimi 48 točkami slavil v velikem finalu hitrostnega zbijanja proti Italijanu Stefanu Alivertiju.

Slovenija je na svetovnem prvenstvu osvojila tri zlate, eno srebrno in šest bronastih medalj ter bila skupaj s Francijo najuspešnejša reprezentanca.