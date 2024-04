Slovenija izgubila dvoboj pokala BJK proti Slovaški

Končni rezultat dvoboja je bil 4:0, saj je slovenska dvojica Pia Lovrič / Ela Nala Milić izgubila tudi zadnji revialni nastop proti Viktoriji Hrunčakovi in Terezi Mihalikovi z 1:6, 6:2 in 6:10.

"Renata Jamrichova je igrala precej bolje, kot sem pričakovala. Mladinke običajno niso tako izkušene in ti podarijo marsikatero točko, ona pa je danes igrala praktično brez napak, tako da nisem imela pravih možnosti," je dejala 24-letna Veronika Erjavec, ki je bila po odpovedih Juvan in Zidanšek najvišjeuvrščena Slovenka v Bratislavi (203.).

Podobno kot v petek, ko sta reprezentančni krst med posameznicami izgubili Ela Nala Milić proti 68. igralki na svetu Schmiedlovi in Veronika Erjavec s 146. Hrunčakovo, Slovenija tudi drugi dan tekmovanja v dvorani Peugeot v Bratislavi ni imela realnih možnosti za presenečenje. Slovaška je pred domačim občinstvom nastopila z vsemi najboljšimi igralkami in zasluženo slavila.

"Ta teden sem prvič videla, kaj pomeni biti prvi lopar reprezentance. Pritisku se ne moreš izogniti, saj ne igraš zgolj za lastno statistko, temveč za celo državo. Izkušnja je bila zanimiva in prepričana sem, da mi bo pomagala v nadaljevanju kariere," je dodal Erjavec.

Kapetan Andrej Kraševec je po dvoboju športno čestital tekmicam in jim priznal premoč, nato pa nadaljeval: "Prišli smo s pomlajeno reprezentanco, ki se je borila po najboljših močeh. Zagotovo ta poraz ni realen obraz slovenske ekipe. S Kajo in Tamaro sodimo v svetovni vrh in prepričan sem, da lahko v polni zasedbi ponovimo lanski uspeh. Glede na to, da sta punci v najboljših teniških letih, verjamem, da se bosta hitro vrnili na teniške terene in da bosta jeseni znova del reprezentance," je povedal kapetan Andrej Kraševec.

* Bratislava, kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK, Slovaška - Slovenija 4:0

- petek, 12. april:

Anna Karolina Schmiedlova - Ela Nala Milić 6:4, 6:3

Viktoria Hrunčakova - Veroniko Erjavec 6:1, 5:7, 6:3

- sobota, 13. april:

Renata Jamrichova - Veroniko Erjavec 6:2, 6:0

Viktoria Hrunčakova/Tereza Mihalikova - Pia Lovrič/Ela Nala Milić 6:1, 2:6, 10:6