Slovenija kot nosilec kvalifikacij

Uefa, Evropska nogometna zveza, je obelodanila terminski plan in sistem kvalifikacij. Španija, tudi branilka naslova, je kot gostitelj že uvrščena na evropsko prvenstvo. Ob njej se bo za sedem prostih mest, na tekmovanju bo sodelovalo osem reprezentanc, borilo 33 držav, prvič tudi Estonija, Wales in Gibraltar. Žreb skupin kvalifikacij bo 30.8. Sedem najslabše rangiranih reprezentanc se bo v dveh kvalifikacijskih skupinah novembra (med 2. in 7.11. 2021) pomerilo za dve prosti mesti v glavnem delu kvalifikacij. V predkrogu kvalifikacij bodo igrali San Marino, Gibraltar, Estonija, Wales, Črna gora, Severna Makedonija in Andora.



Glavni del kvalifikacij bo potekal med 15. in 22. marcem 2022, ko bo 28 reprezentanc (26 po koeficientu ter dva prvaka skupin predkvalifikacij) deljenih v sedem skupin po štiri. Na EP se uvrstijo zmagovalci skupin. Slovenija je zavoljo 8. mesta na Uefini lestvici ena od nosilk, kar pomeni, da kot ekipa lahko gostujemo na kvalifikacijskih turnirjih v Turčiji, na Finskem, v Romuniji ali Srbiji. Slovensko reprezentanco do 19 let vodi selektor Andrej Dobovičnik.