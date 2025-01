Slovenija lahko Hrvatom pokvari večer v polni zagrebški Areni

Slovenski rokometaši so svoje delo opravili z odliko na treh tekmah (Kuba, Zelenortski otoki in Argentina), ko se je od njih pričakovala zgolj in samo zanesljiva zmaga. Pokleknili so, ko je bilo najbolj pomembno. Izgubili so oba prava preizkusa (Islandija in Egipt), predvsem na račun številnih tehničnih napak in izgubljenih žog, ki se jih je na omenjenih tekmah nabralo kar 35.

Svoj vtis lahko Slovenci nekoliko popravijo na svoji zadnji tekmi letošnjega mundiala pred polno zagrebško Areno, ki sprejme več kot 15.000 gledalcev. Hrvati, v kolikor bosta Islandija in Egipt v zadnjem krogu upravičila veliko vlogo favorita, nujno potrebujejo zmago, s katero bi si priborili preboj v četrtfinale, hkrati pa tudi prvo mesto v skupini.