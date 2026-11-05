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Slovenija lahko igra kot Danska

Koper, 05. 11. 2026 10.52 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Matic Flajšman
Slovenija - Bosna in Hercegovina

Rokometne kvalifikacije so se za Slovenijo začele uspešno, s prepričljivo zmago proti BiH (38:28), a tudi s povsem različnima polčasoma. Enim, ko je četa selektorja Uroša Zormana spominjala na Dansko, drugim, ki mu je selektor po koncu tekme v slačilnici posvetil nekaj več besed.

Slovenska moška rokometna reprezentanca ni začela zgolj kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, začela je misijo svetovno prvenstvo. Čeprav je do začetka turnirja v Nemčiji (izbranci Uroša Zormana bodo najprej igrali v Kielu, nato Hannovru, morda se uvrstijo v zaključne boje v Kölnu) še relativno daleč, so se kvalifikacije za mesto v izbrani vrsti začele. Selektor – četudi je bila na drugi strani pomlajena reprezentanca Bosne in Hercegovine – je pozorno spremljal številne elemente. Od odnosa do dresa, faktorja predanosti, upoštevanja navodil iz slačilnice, spoštovanja ekipnega duha. Jasno tudi forme in prostora za napredek. "Veliko nam še manjka do forme, ki želimo, da bi nas krasila na svetovnem prvenstvu," je po tekmi dejal kapetan izbrane vrste Blaž Janc.

Domen Makuc je do lažje poškodbe predstavljal nerešljivo uganko za tekmeca.
Domen Makuc je do lažje poškodbe predstavljal nerešljivo uganko za tekmeca.
FOTO: Aljoša Kravanja

A prvi polčas proti BiH je bil dokaz, da lahko Slovenija igra kot Danska. Veliko teče, ne objokuje zapravljenih strelov, pomaga vratarju, da on oddela svoj del naloge. Jože Baznik in slovenski stebri obrambe so v Kopru odigrali polčas za učbenike. Trdnost sredine obrambe, ob sodelovanju najbližjih obrambnih pomočnikov, pozornost na najmanjših malenkostih. S takšno igro je doseganje lahkih golov bolj enostavno, a tudi z dinamiko, ki jo vnaša lažje poškodovani Domen Makuc, Blaž Janc izpade kot Mathias Gidsel, Borut Mačkovšek in Aleks Vlah pa kot igralca, ki lahko v vsakem trenutku najdeta priložnost za odprt strel. In še kdo, ki vstopi s klopi, da ne bo pomote.

Borbenost Kristjana Horžena ni bila nikoli vprašljiva, v nemški Bundesligi pa je pridobil še neprecenljive izkušnje v obrambi.
Borbenost Kristjana Horžena ni bila nikoli vprašljiva, v nemški Bundesligi pa je pridobil še neprecenljive izkušnje v obrambi.
FOTO: Aljoša Kravanja

Varovanci Damirja Doborca, nekoč ljubljenca koprskega občinstva, niso zasedba, ki jo je do naslova evropskih, svetovnih in olimpijskih prvakov pripeljal Nikolaj Jacobsen. A so reprezentanca, proti kateri je potrebno igrati na vso moč, saj si za napake hitro kaznovan. Tudi Slovenija je sinoči nekajkrat bila, a pomembno je, da se je iz vsakega slabega trenutka vrnila močnejša, bolj razigrana, odločena, da napake popravlja. In to se je na semaforju poznalo. Izid 22:11 ob polčasu, ob skoraj 50-odstotnem vratarju Bazniku, v sistemu, kjer v napadu nihče ne izstopa s 5 doseženimi goli, ampak so se ti porazdelili med vse igralce. Tiste, ki tekmecu niso dovolili dihati, ki niso ob prehodu iz obrambe v napad iskali menjave na klopi.

Drugi polčas indikator, da je dela še veliko

Pokazati vse na prvi tekmi, po daljšem obdobju brez skupnih priprav, bi bilo iluzorno pričakovati. Preprosto ne gre, tega v Kopru ni nihče pričakoval. Morda le večni nergači. "Smo jih za drugi polčas slišali od selektorja v slačilnici," je dobre pol ure po obračunu, razdeljenih avtogramih, fotografiranju z oboževalci in sestanku v garderobi, iskreno priznal Vlah, s šestimi goli najučinkovitejši posameznik v moštvu. A bolj kot prepričljiva zmaga je ta hip v glavah igralcev že dejstvo, da so drugi polčas proti BiH izgubili.

Mitja Janc ni dovolil dihati obrambi BiH.
Mitja Janc ni dovolil dihati obrambi BiH.
FOTO: Aljoša Kravanja

Resda za gol, 17:16, ob izdatni zalogi iz prvega dela tekme. Nekaj, česar Zorman ne bo toleriral. Želi, da bi bila Slovenija reprezentanca, ki te dotolče, če je možno zmaga za 20 golov. In to je mogoče zgolj brez popuščanja in z igranjem skozi celoten obračun na zelo visoki ravni. In edini recept, ki te lahko pripelje do zastavljenih ciljev. Ti pa so, ko je slovenska rokometna reprezentanca na delu, vselej najvišji. Z igralcem, ki dominira v dresu slovitega Kiela, enim od kapetanov slovite Barcelone, motorjem nekdanjih zmagovalcev Lige prvakov iz Kielc, krilom Flensburga ... drugačni niti ne smejo biti.

Leteti po igrišču 60 minut

Razlike med najboljšimi so majhne. Včasih gre za 1 žogo, 1 obrambo, 1 tehnično napako, 1 neverjetno obrambo vratarja. Nekaj, kar so mnogi, ki so oblekli dres slovenske izbrane vrste, že ponotranjili. Nekateri se šele privajajo, igralec, kot je nadarjeni Aljuš Anžič, kot debitant, je to šele začutil. A vsem je jasno, če želijo biti med potniki za Nemčijo, morajo biti vsak dan najboljša različica samih sebe. V klubu in ko pridejo na zbor. Najprej pa proti Izraelu, ki bo naslednje sito za vabilo na januarske priprave.

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Dejstvo je, slovenski dres lahko obleče še nekaj igralcev, tudi tistih, ki na tekmi z BiH niso dobili priložnosti za dokazovanje in so obsedeli na tribuni. Ki bodo morda zaigrali proti naslednjemu tekmecu. Nekateri klicani zaradi višje sile niso prišli na zbor. A vsi imajo isto željo – igrati svetovno prvenstvo. Ko bo na prvi dan novega leta dejanski začetek misije rokometni mundial. Kjer bodo vsi najboljši, kamor bodo vsi prišli najbolje pripravljeni. Slovenija pa bo že v skupinskem delu dobila občutek, koliko je potrebnega za visoko zastavljene cilje. V zadnjem obračunu prvega dela turnirja jim bo namreč nasproti stala Danska. In zakaj ne bi bila Slovenija po dolgih letih čakanja na nov izjemen dosežek smerokaz rokometnemu svetu?

Razlagalnik

Danska velja za eno najuspešnejših rokometnih reprezentanc na svetu, saj je pod vodstvom trenerja Nikolaja Jacobsena osvojila več naslovov svetovnih in evropskih prvakov ter olimpijskih medalj. Njihova igra temelji na izjemno hitri izvedbi protinapadov, visoki tehnični podkovanosti in izjemni fizični pripravljenosti igralcev skozi celotnih šestdeset minut tekme.

Evropsko prvenstvo v rokometu je tekmovanje, ki ga organizira Evropska rokometna zveza (EHF) vsaki dve leti. Na tem tekmovanju sodelujejo najboljše nacionalne reprezentance stare celine, turnir pa služi tudi kot pomembna stopnička ali neposredna uvrstitev na svetovna prvenstva in olimpijske igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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RUBEŽ
05. 11. 2026 12.36
Bomo videli, kako bo Zorman glasen, ko pridejo resne reprezentance.
Odgovori
0 0
Panter 63
05. 11. 2026 12.08
Kot Danska? Kakšni naslov? Zdaj na osnovo zmage nad reprezentanco kateri je uspeh kakšna uvrstitev na EP ali SP? Prosim ne nakladaj ta.
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