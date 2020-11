Slovenija letos ne bo gostila EP v šahu, nov termin še neznanka

Evropska šahovska zveza (ECU) je Šahovski zvezi Slovenije (ŠZS)zato predlagala, da se prvenstvo stare celine prestavi na drug termin, šele na leto 2022 ali na prihodnje leto.

"Prvenstva konec leta, od 8. do 21. decembra, pri nas gotovo ne bo. Imamo dve možnosti, uradno marca ali maja 2022, lahko pa bo tudi že prihodnje leto, če islandski organizatorji ne bodo mogli izvesti posamičnega EP v 2021. V tem primeru bi bili pri nas novembra naslednje leto eno za drugim obe prvenstvi, tako ekipo kot posamično, bomo pa to vedeli šele februarja naslednje leto," je za STA povedala Nina Rob.

Razočaranje, a tudi olajšanje

V letu 2021 je predvideno posamično EP na Islandiji v Reykjaviku med 7. in 21. aprilom. V primeru odpovedi Islandije bo po vsej verjetnosti ECU predlagala izvedbo posamičnega EP v Sloveniji. Slednjega v ŠZS bodo mogli izpeljati v pomladnem terminu, zato se zna zgoditi, da ga bo pripravili tik pred ali po ekipnem EP, katerega izvedba je predvidena od 3. do 14. novembra prav tako v Podčetrtku.

Na sedaj prestavljenem EP v Sloveniji so decembra pričakovali okrog 400 tekmovalcev iz 45 držav, nagradni sklad pa bodo razdelili med najboljših 20 igralcev. Za EP je predvideni nagradni sklad v višini 100.000 evrov, a ga je ECU zaradi spremenjenih okoliščin že znižala na okrog 30 odstotkov, kako bo s tem prihodnje leto pa se še ne ve.

"V ŠZS smo bili po odločitvi ECU in decembrski odpovedi ter prestavitvi, že drugi letos, sprva malo razočarani. Pa obenem tudi olajšani glede na trenutne zdravstvene razmere. Od njih je odvisno, kako se bo vse skupaj razvijalo v prihodnje. Nič pa ni zamujenega kar se finančnih stvari tiče, nekaj stroškov smo sicer že imeli, a ne bistvenih. Imeli bodo tudi več časa za nemoteno pripravo na prvenstvo,"je pojasnila Robova.

Ekipno EP tudi z največjim zvezdnikom Carlsenom?

Zvezi ECU in ŠZS sta decembrski nadomestni termin usklajevali z evropskim koledarjem in koledarjem Mednarodne šahovske zveze (Fide), pa tudi z namestitvenimi zmogljivostmi v Termah Olimia, kjer naj bi potekalo tekmovanje. Slovenija bo naslednje leto gostila še ekipno EP, na njem bi lahko nastopil tudi svetovni prvak Magnus Carlseniz Norveške, najboljši šahist sveta v zadnjem obdobju.

"Slovenija bo lahko na ekipnem EP nastopila s po dvema reprezentancama v obeh konkurencah, v katerih se bodo predstavili naši najboljši šahisti in šahistke. Pred nami je vsekakor velik izziv, tako na tekmovalnem kot organizacijskem področju. Prepričani smo, da bosta oba velika dogodka v naslednjih letih uspešno izvedena. Navkljub oteženim okoliščinam organizacijske vneme in optimizma v ŠZS zagotovo ne manjka. Če bosta pri nas obe EP drugo za drugim, bi bili lahko obe tekmovanji še bolj privlačni za šahiste. Imeli bi 13 dni posamičnega EP in še teden dni ekipnega, torej kar 20 dni elitnega šaha,"je dodala Robova.

EP je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu.