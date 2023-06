Slovenija na ekipnem EP na Poljskem po prvem dnevu tretja

Lukanova je vodila večji del tekme, v zadnjih petih krogih pa jo je ugnala Latvijka Agata Caune (15:15,21). "Nisem navajena teči v taki vročini, pa tudi če bi bila, mi ne bi bilo všeč. Raje treniram v hladnejšem vremenu. A moram priznati, Latvijka je bila danes boljša od mene in je zasluženo zmagala, sama pa sem bila odlična druga. Tekla je za mano in hranila moči za finiš. Imamo močno reprezentanco in upam, da se bomo uvrstili v prvo ligo," si je zaželela 22-letna Klara Lukan.

Tekmovanje je zaključil dve leti mlajši Čurin Prapotnik. "Pričakoval sem malo boljši čas, tek ni bil tak, kot sem si zamislil, od starta do cilja so bile napake. Od starta do drugega dela, tudi prehod vanj sem si drugače zamislil. Mogoče sem imel tudi malo treme, to je prvi večji članski nastop, pa še zelo dolgo smo čakali na startu. Malo sem se ohladil in tudi zbran potem nisem bil tako kot na začetku," je povedal Čurin Prapotnik.