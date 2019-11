Slovenija na EP brez Vujovića, ta je potrdil: Nisem več selektor

V javnosti so zaokrožila številna imena, ki bi lahko nasledila Vujovića, kot sta Španec Juan Carlos Pastor in Talant Dušebajev ter Islandec Alfred Gislason. Vsi trije veljajo za prave "velemojstre svojega poklica", a imajo tudi visoko tržno vrednost, za RZS bržkone previsoko.

Dejal je, da je nad odločitvijo izvršnega odbora Rokometne zveze Slovenije presenečen. "Imajo novega selektorja, jaz nisem več v tej vlogi," je za makedonski portal potrdil Vujović. Lahko se zgodi, da Branka Tamšeta, nekdanjega trenerja Celja in Zagreba. Slovenija z igro v zadnjem času ni navduševala, sodu pa je dno izbil nedavni Vujovićev izpad na tekmi lige Seha, ko je s slovenskim varovancem v dresu Zagreba ostro verbalno obračunal in mu dejal, da si želi, da umre, saj mu ga takrat ne bo več treba gledati.

"Ne vem, kaj bodo zapisali v uradni izjavi, toda gre najbrž zaradi zadnje minute odmora in odnosa do slovenskega rokometaša v Zagrebu. To bi lahko povzročilo upor nekaterih igralcev," je v istem pogovoru še povedal Vujović. "Pripeljali so me zaradi mojega karakterja, zdaj jih moti, da sem takšen," je še potarnal 58-letni Črnogorec.

Čas za novo energijo

"Po štiriletnem ciklusu, je predsedstvo Rokometne zveze Slovenije ocenilo, ne glede na dosežene vrhunske rezultate, da je prišel čas za novo energijo. Zato je soglasno sprejelo odločitev o prekinitvi sodelovanja z gospodom Vujovićem. Časa sicer ni veliko, a verjamemo, da ga bo dovolj, da najdemo kvalitetno in ustrezno rešitev," je sporočil predsednik RZS Franjo Bobinac. Pri RZS so še dodali, da bodo novega selektorja zbrali nekje do sredine decembra. Slovenijo sicer že januarja čaka evropsko prvenstvo.