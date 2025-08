Slovenija na Olimpijskem festivalu skupno osvojila sedem medalj

Z zaključno slovesnostjo se je v Skopju končal Olimpijski festival evropske mladine, ki ga je od 20. do 26. julija gostila Severna Makedonija. Mladi slovenski športniki so skupno osvojili sedem medalj, ob tem pa dosegli še številne uvrstitve med najboljšo deseterico ter osebne in državne rekorde. Slovenijo je zastopalo 118 športnic in športnikov, starih od 14 do 18 let. Nastopili so v 14 športnih panogah, in sicer v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu ter taekwondoju.