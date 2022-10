Slovenija na SP tudi s predstavnikoma med sodniki

IHF je objavil seznam nominiranih sodnikov za moško svetovno prvenstvo, med katerimi je tudi slovenski par. S tem je svetovna rokometna zveza potrdila, da sodniški par Bojan Lah - David Sok, kot poroča uradna spletna stran RZS, zagotovo spada med najboljše sodnike na svetu. Zanju bo to že osmo svetovno prvenstvo v članski kategoriji.

Bojan Lah in David Sok se trenutno mudita v Savdski Arabiji, kjer sodita na svetovnem klubskem prvenstvu Super Globe 2022, ki poteka pod okriljem Mednarodne rokometne zveze (IHF). Za naslov svetovnega klubskega prvaka se borijo tudi Barcelona s slovenskima reprezentantoma Blažem Jancem in Domnom Makucem, Benfica s Tadejem Kljunom ter Magdeburg, katerega član je nekdanji reprezentant Marko Bezjak. Magdeburg in Barcelona sta se dokopala do polfinala. Za nemške predstavnike se bo ta začel ob 17. uri, za Katalonce pa ob 19.30.

Na bližnjem vzhodu se je IHF odločil, da preizkusi sojenje tekem v trojkah, vsaka pa je sestavljena iz posameznikov treh različnih sodniških parov in držav. Tovrsten test je, kot piše spletna stran RZS, zagotovo nov zelo pomemben korak k napredku razvoja tako rokometne igre kot sodniškega dela, ki mora slediti vse hitrejši in vse bolj dinamični igri.