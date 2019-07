Slovenija navdušila s štirimi kolajnami na 2. evropskih paraigrah mladih na Finskem

Devet štartov, osem osebnih rekordov Paraplavalci so z nastopi začeli v soboto, v devetih štartih so dosegli osem osebnih rekordov in en preboj v finale. Slednje je uspelo Timu Žnidaršiču Svenšku, ki je bil 6. na 100m hrbtno, Aljaž Vejnovič je zasedel 20. mesto in Patrik Jagodic 21. Na 400m prosto je bil Patrik Jagodic 14., Aljaž Vejnovič pa 18. Na 100m prosto se je Patrik Jagodic zavihtel na 19.mesto, Aljaž Vejnovič na 20., Tim Žnidaršič Svenšek pa na 25.

Na Finskem, igre je gostil Pajulahti, plavalna tekmovanja pa Helsinki, je Slovenija nastopila v postavi – Luka Trtnik (paranamizni tenis), Robi Kogovšek (paraatletika) in trije paraplavalci Aljaž Vejnovič, Patrik Jagodic in Tim Žnidaršič Svenšek . Vodja odprave je bila Jana Čander (tudi trenerka paraplavanja), za strokovno plat sta bila zadolžena še Gašper Tanšek (trener paraatletike) in Darko Kojadinović (trener paranamiznega tenisa).

Za 4. slovensko odličje, za nameček najžlahtenjše, je poskrbel paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek, ki je bil najhitrejši na 50m delfin, postavil je nov državni rekord, za nameček se je prvič spustil pod mejo 40 sekund. Na 200m mešano je Žnidaršič Svenšek ostal brez uvrstitve z diskvalifikacijo zaradi nepravilnega obrata iz hrbtnega v prsno, na 50m kravl odplaval osebni rekord in zaključil na 26. mestu. Aljaž Vejnovič je nastop na igrah sklenil s finalom na 200m, kjer je bil peti. Na 200m mešano je Vejnovič končal na 19.mestu. Patrik Jagodic je odplaval osebne rekorde na 100m delfin (9.mesto) in 50m prosto (15.mesto). Patrik Jagodic in Aljaž Vejnovič sta prav tako odplavala mešano štafeto 4x50m prosto in odplavala osebne rekorde, v ekipi sta imela še islandski paraplavalki, skupaj pa so pristali na 10. mestu.

Na tem mestu v imenu Zveze za šport invalidov-Slovenije Paralimpijski komite iskrene čestitke celotni odpravi za dosežke in dostojno zastopanje barv Slovenije.

Postani športnik

Ob tem velja poudariti, da se bosta Zveza za šport invalidov-Slovenije Paralimpijski komite in Lidl Slovenija še naprej trudila in zavzemala za izboljšave programa Postani športnik, ki je bil vzpostavljen z namenom vzpostavitve dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnost. Program sta razvila in vzpostavila ZŠIS-PK in Lidl Slovenija, vključuje pa širok nabor aktivnosti, pobud, dogodkov in delavnic, ki so namenjene mladim invalidom in njihovim staršem, učiteljem in profesorjem športne vzgoje, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam, društvom invalidov in podobno.