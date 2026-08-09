Slovenci že z uvrstitvijo v finale spisali zgodovino, a še niso rekli zadnje

Slovenski upi so na rokometnem EP v Beogradu še neporaženi. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov, v polfinalu pa od Dancev. V finalu se bodo še drugič na prvenstvu udarili z Nemci.

"S tekmo v polfinalu smo dali piko na i dosedanjemu delu prvenstva. Od odličnega rednega dela, prek glavnega dela in četrtfinala, do danes še polfinala. Dance, ki so bili skozi celotno prvenstvo suvereni in so svoje tekme zlahka dobivali, smo danes premagali in to z veliko razliko. Premagati takšno velesilo, ki odlično dela z mlajšimi selekcijami, je res velik uspeh. V Sloveniji smo lahko zelo ponosni, da imamo mlade igralce in ustrezno stroko, ki lahko premaguje največje reprezentance in daje veliko prihodnost slovenskemu rokometu," pred finalom v Beogradu pravi izkušeni selektor Marko Šibila.