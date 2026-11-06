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Pravljičnih 7 v Tivoliju: Slovenci gladko ugnali vikinge

Ljubljana, 06. 11. 2026 20.32 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Belorusija

Reprezentanca Slovenije v futsalu je na drugi tekmi glavnega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028 v Ljubljani premagala Norveško s 7:1. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 10. novembra v ljubljanski dvorani Tivoli, ko bo gostila Belgijo.

Matej Fideršek in Tomislav Horvat
Matej Fideršek in Tomislav Horvat
FOTO: NZS.si

Izbranci slovenskega selektorja Tomislava Horvata so dosegli prvo zmago v kvalifikacijskem ciklu za nastop na mundialu. Po oktobrskem neodločenem izidu v Antewrpnu proti Belgijcem 2:2 so v kultni dvorani Tivoli na kolena položili Norvežane, po prepričljivi zmagi pa zasedli prvo mesto na razpredelnici. Drugouvrščena Belgija ima tako kot Slovenija štiri točke, a veliko slabšo razliko v golih, zadnjeuvrščena Norveška pa je brez točk.

Slovenski nogometaši so takoj zagospodarili na igrišču. Svojo premoč so kronali v sedmi minuti, ko je Luka Čop z lucidno podajo s peto zaposlil Jeremyja Bukovca, ki je zadel za 1:0. Le dve minuti kasneje so podvojili prednost po natančnem strelu Jakoba Remsa s šestih metrov.

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Norvežani so po zaostanku zaigrali bolj pogumno in tvegano, v 18. minuti pa je Ole Lokken znižal na 1:2. Slovenci so v izdihljajih prvega polčasa zaigrali zelo učinkovito. Najprej je Čop po atraktivnih škarjicah zadel vratnico, v nadaljevanju akcije z natančnim strelom povišal na 3:1, končni izid po prvi polovice tekme pa je v 19. minuti postavil Teo Turk.

V 22. minuti je Turk z drugim golom na tekmi soigralce popeljal v vodstvo s 5:1. Do konca dvoboja so gostitelji vseskozi nadzirali Skandinavce, v 37. minuti je šesti slovenski gol z avtogolom dosegel Lars Rottingsnes, piko na i pa je postavil Rems za končnih 7:1.

Igor Osredkar
Igor Osredkar
FOTO: Damjan Žibert

Za Slovenijo so v Tivoliju igrali Jeremy Bukovec (Gradec), Žiga Čeh (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Mihael Čop (Dinamo), Lovro Trdin (Osijek), Adrijan Trstenjak (Novo Vrijeme Makarska), Uroš Đurić (Olmissum Omiš), Žan Janež (Stanoinvest Pulj), Jakob Rems (Siliko) in Alen Zgonc (Siliko).

Slovenska izbrana vrsta bo do konca kvalifikacij 10. novembra najprej gostila Belgijo, 27. februarja pa bo gostovala še na Norveškem. V glavnem delu kvalifikacij nastopa 36 reprezentanc v 12 skupinah. V elitni del se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih osem drugouvrščenih pa se bo za štiri dodatna mesta pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

V elitnem delu bo 20 reprezentanc razdeljenih v pet skupin. Zmagovalke skupin se bodo uvrstile na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Izid, kvalifikacije za SP 2028, 2. krog:
Slovenija - Norveška 7:1 (4:1)
Bukovec 7., Rems 9., 39., Čop 18., 22., Turk 19., Rottingsnes 37./ag; Lokken 18.

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