Slovenija po odličnem drugem polčasu do uvodne kvalifikacijske zmage

Slovenski rokometni prvokategorniki so po skoraj enoletnem premoru – zadnjo tekmo so odigrali na lanskem januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto – znova stopili na veliko sceno.

Kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo 2022 so po odpovedanih novembrskih tekmah s Poljaki in Turki začeli zmagovito, v predmestju Amsterdama so po bledem prvem polčasu v drugem pokazali svojo kakovost in na svoj račun vpisali prvi par točk.

Druga medsebojna tekma z Nizozemci jih čaka že v nedeljo v celjskem Zlatorogu, ta obračun bo tudi zadnji pred odhodom na svetovno prvenstvo med 13. in 31. januarjem v Egiptu.