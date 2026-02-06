Naslovnica
Drugi športi

Slovenija po prvem delu Davisovega pokala v zaostanku

Velenje, 06. 02. 2026 21.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Bor Artnak

Uvodni dan dvoboja Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo v Velenju se ni iztekel po željah izbrancev kapetana Grege Žemlje. Sebastian Dominko in Bor Artnak sta tesno izgubila z gostujočima tenisačema, ki sta bila na papirju v rahli prednosti.

Sebastio Dominko in Mert Alkaya
Sebastio Dominko in Mert Alkaya
FOTO: Tenis Slovenija

Najboljši turški igralec Mert Alkaya je uveljavil skoraj 700 mest višjo uvrstitev na lestvici ATP in premagal 22-letnega in 203 centimetrov visokega Sebastiana Dominka s 7:5 in 7:6, prvi slovenski lopar Bor Artnak pa je moral po izgubljeni podaljšani igri prvega niza v drugem priznati premoč drugorangiranemu reprezentantu Turčije Yankiju Erelu s 6:1.

V soboto sledijo še tri partije, Turčija pa za zmago potrebuje le še eno točko. Ob 11. uri se bosta predstavili dvojici, nato je na vrsti dvoboj najboljših posameznikov, v primeru, da tekma ne bo odločena, pa se bosta pomerila še drugopostavljena igralca. Zmagovalec bo septembra igral v drugem krogu svetovne skupine 1 in se potegoval za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir 2027, poraženec pa bo nazadoval v svetovno skupino 2.

Slovenska reprezentanca na pokalu Davis
Slovenska reprezentanca na pokalu Davis
FOTO: Tenis Slovenija

Tako Dominko kot Artnak in kapetan Gregor Žemlja so bili enotni, da so danes o zmagovalcu odločale malenkosti. Dominko je poudaril, da bo kljub porazu iz dvoboja potegnil veliko pozitivnih stvari, saj je večino časa igral dobro, le v ključnih trenutkih je imel tekmec boljše rešitve.

"O zmagovalcu niso odločale le točke, tudi sami udarci v odločilnih trenutkih so šli na njegovo stran. Pokazalo se je, zakaj je skoraj 700 mest pred mano na lestvici ATP. A mislim, da dvoboja še ni konec, nenazadnje smo pred kratkim na Kitajskem nadoknadili zaostanek 0:2 in v gosteh prišli do odločilne pete partije, ki smo jo žal tedaj izgubili," je dejal 203 centimetrov visoki 22-letnik.

Bor Artnak
Bor Artnak
FOTO: Tenis Slovenija

Artnak je imel celo žogo za vodstvo 1:0 v nizih. "Tisti 'zicer' za niz, ki sem ga zgrešil, je bil eden ključnih trenutkov. V drugem nizu je turški igralec videl, da je fizično slabše pripravljen od mene, zato je hotel dvoboj čim prej rešiti v svojo korist. Stopil je dva koraka v igrišče in odigral popoln niz brez napak. Nimam si kaj očitati, saj sem dal vse od sebe. Verjamem v našo dvojico in sobotni preobrat," je povedal 21-letnik.

Slovenski kapetan je priznal, da takega razpleta ni pričakoval. "Predvsem za drugi dvoboj sem verjel, da ga lahko dobimo, čeprav je bil tudi Sebastian blizu zmagi. V oči bode realizacija pri odločilnih točkah, vse so šle na stran Turčije. A pred nami je še en dan, ki se ga bomo lotili najbolj profesionalno in šli na tri zmage," je povedal Žemlja.

pokal davis slovenija turčija tenis bor artnak sebastian dominko

