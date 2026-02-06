Slovenija po prvem delu Davisovega pokala v zaostanku

Sebastio Dominko in Mert Alkaya FOTO: Tenis Slovenija

Najboljši turški igralec Mert Alkaya je uveljavil skoraj 700 mest višjo uvrstitev na lestvici ATP in premagal 22-letnega in 203 centimetrov visokega Sebastiana Dominka s 7:5 in 7:6, prvi slovenski lopar Bor Artnak pa je moral po izgubljeni podaljšani igri prvega niza v drugem priznati premoč drugorangiranemu reprezentantu Turčije Yankiju Erelu s 6:1. V soboto sledijo še tri partije, Turčija pa za zmago potrebuje le še eno točko. Ob 11. uri se bosta predstavili dvojici, nato je na vrsti dvoboj najboljših posameznikov, v primeru, da tekma ne bo odločena, pa se bosta pomerila še drugopostavljena igralca. Zmagovalec bo septembra igral v drugem krogu svetovne skupine 1 in se potegoval za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir 2027, poraženec pa bo nazadoval v svetovno skupino 2.

Slovenska reprezentanca na pokalu Davis FOTO: Tenis Slovenija

Tako Dominko kot Artnak in kapetan Gregor Žemlja so bili enotni, da so danes o zmagovalcu odločale malenkosti. Dominko je poudaril, da bo kljub porazu iz dvoboja potegnil veliko pozitivnih stvari, saj je večino časa igral dobro, le v ključnih trenutkih je imel tekmec boljše rešitve. "O zmagovalcu niso odločale le točke, tudi sami udarci v odločilnih trenutkih so šli na njegovo stran. Pokazalo se je, zakaj je skoraj 700 mest pred mano na lestvici ATP. A mislim, da dvoboja še ni konec, nenazadnje smo pred kratkim na Kitajskem nadoknadili zaostanek 0:2 in v gosteh prišli do odločilne pete partije, ki smo jo žal tedaj izgubili," je dejal 203 centimetrov visoki 22-letnik.

Bor Artnak FOTO: Tenis Slovenija