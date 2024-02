Slovenija po visoki zmagi nad Italijo le še korak oddaljena od SP

Po tesni zmagi proti Dancem s 3:2, so slovenski reprezentanti vpisali novi dve točki za zmago proti Italiji. Tokrat dvomov o zmagovalcu ni bilo, saj so Slovenci že prvo tretjino dobili s 4:1, a čeprav se lahko v floorballu zaostanek treh zadetkov relativno hitro nadoknadi, so slovenski reprezentanti drugo tretjino dobili z delnim rezultatom 3:0 in tako prednost povišali na šest zadetkov. V zadnji tretjini so domačini na krilih glasne publike delo le še dokončali in se na koncu razveselili zmage z 11:2. Pod tri zadetke se je podpisal Nejc Peklaj, ki je bil ob še eni podaji, tudi izbran za igralca tekme. Dva zadetka je dosegel Gal Šardi, po enega pa so dodali Robi Košir, Anže Podobnik, Jaka Rous, Luka Podobnik, Blaž Kohne in Blaž Tomc.