Slovenija v Celju boljša od Poljske za lepo popotnico pred kvalifikacijami za OI

Slovenski rokometaši so po zmagi nad Poljaki naredili pomemben korak proti zaključnemu turnirju stare celine, ki bo v začetku prihodnjega leta na Madžarskem in Slovaškem. Na treh odigranih tekmah so zbrali pet točk, pred današnjim obračunom pa so se še dvakrat pomerili z Nizozemci. Na prvi tekmi v gosteh so slavili s 34:23, doma pa igrali neodločeno 27:27.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 27. aprila, ko bo gostovala v Turčiji. Dva dni kasneje se bo v gosteh pomerila s Poljsko, 2. maja pa bo gostila Turčijo.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo v četrtek odpravili v Berlin. Na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu se bodo med petkom in nedeljo pomerili z Alžirci, Nemci in Švedi, v deželo vzhajajočega sonca se bodo prebili v primeru prvega ali drugega mesta.

V celjskem Zlatorogu se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Uvodoma so bili bolj prepričljivi Poljaki, ki so gostiteljem ušli na dva gola (1:3, 2:4, 3:5). Pri Slovencih se je močno poznala odsotnostBoruta Mačkovška, Nika Henigmana in Darka Cingesarja, sredi polčasa pa so svojo igro vendarle dvignili na višjo raven in v 16. minuti - po golu Jureta Dolenca s sedemmetrovke - prvič na dvoboju povedli s 7:6.

Do konca prve polovice tekme se je odvijal enakovreden boj. Na veliki odmor so se Vranješevi bojevniki odpravili z golom prednosti (15:14), v začetku drugega polčasa pa prek Gašperja Marguča prvič na dvoboju povedli za dva gola (16:14).

A Poljaki so jih po dveh tehničnih napakahMateja Gabra in Mihe Zarabca hitro ujeli in izenačili na 18:18, sredi drugega polčasa pa so na igrišču povsem zagospodarili domači rokometaši. Z veliko hitrejšo igro so povsem razorožili goste, po golih Marguča in Blaža Jancapo bliskovitih nasprotnih napadih pa v 45. minuti povedli s 25:21.

Gostujoča minuta odmora ni prekinila slovenskega ritma, krajši "zastoj" je povzročila tretja izključitevBlaža Blagotinška v 49. minuti. Po odhodu z igrišča 203 cm visokega Celjana so Poljaki v 51. minuti prepolovili zaostanek (28:26), po Vranješevi minuti odmora in manjših korekcijah v igri pa so Slovenci znova zaigrali tako kot znajo in prek izjemno razpoloženega Marguča in Mateja Gabra v 54. minuti povedli z 31:26.

Lepe prednosti v končnici niso zapravili, po zmagi nad Poljaki pa so tudi dvignili svojo samozavest pred bližnjimi zahtevnimi rokometnimi bitkami v Berlinu proti Alžircem, Nemcem in Švedom. V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Gašper Marguč z osmimi goli, po pet golov sta dosegla Matej Gaber in Jure Dolenec.