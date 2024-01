Tekma med Slovenci in Portugalci tudi v drugem delu zelo izenačena

V prvih desetih minutah tekme smo spremljali izenačen obračun, z odličnimi obrambami pa sta jih zaznamovala oba vratarja. Slovenci so po osmih minutah srečanja vodili s 5:4, Portugalci pa so do polovice prvega polčasa z delnim izidom 1:5 rezultat obrnili v svojo korist. Varovanci Uroša Zormana so se po 20. minuti ponovno prebudili in do začetka 23. minute s štirimi zaporednimi zadetki izid poravnali na 12. Slovenci so v zadnjih minutah prvega dela uspešno ohranjali minimalno prednost, v zadnjih sekundah pa je koncentracija slovenskih rokometašev rahlo padla, kar so Portugalci s pridom izkoristili in na odmor odšli s prednostjo enega gola (17:18). Pri rokometaših iz Iberskega polotoka je blestel predvsem Martim Costa, ki se je v prvih 30 minutah podpisal pod sedem zadetkov.

Drugi polčas sta reprezentanci otvorili podobno kot prvi, semafor pa je po devetih minutah igre v nadaljevanju kazal 22:23 v korist Portugalcev.