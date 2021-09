Slovenija pred tekmama s Slovaško in BiH: Gradimo in iščemo našo prepoznavno igro

Futsal reprezentanca zadnji vikend septembra pričenja ''operacijo'' EP 2022 Nizozemska. Evropsko prvenstvo bo potekalo med 19.1. in 6.2. 2022, sodelovalo bo 16 držav. Slovenija bo igrala šestič zapored, sicer pa že sedmič. Selektor Tomislav Horvat je že zbral kandidate pred prvo akcijo v sklopu priprav na EP, reprezentanca pa bo odigrala dve močni pripravljalni tekmi na hrvaškem. Najprej s Slovaško, nato pa še z reprezentanco BiH. "Fantje so v dobrem treningu, čeprav se v Italiji sezona še ni začela. Vesel sem, ker je Matej Fideršek povsem saniral poškodbo. Veselim se akcije," za spletno stran NZS pravi selektor članov Tomislav Horvat. Na seznamu je bil primoran narediti eno spremembo. Igor Osredkar je poškodovan, namesto njega je bil poklican Nejc Kovačič, sicer član ekipe Oplast Kobarid. "Pred nami sta dve močni tekmi, to potrebujemo. Igramo proti ekipama, ki bosta igrali tudi na evropskem prvenstvu. To so pravi testi za nas. Predvsem si želim, da se kalimo in nabiramo izkušnje na zahtevnih tekmah. Šest jih je še ostalo do evropskega prvenstva. Gradimo in iščemo našo prepoznavno igro, ki temelji na želji, volji, borbi, povezanosti. Vse to, kar dela Slovenijo tako kvalitetno," je v izjavi za spletno stran NZS jasen selektor Horvat, ki se je minule dni mudil tudi na svetovnem prvenstvu v Litvi. "Videl sem precej zanimivih stvari, tudi takih, ki bodo koristile naši reprezentanci. Pa ne da tega že ne bi delali. Za take novosti imamo dovolj kvalitetnih igralcev. Zdaj je bistveno, da smo še bolj pozorni na te detajle in te novosti igralci sprejmejo in vpeljejo v igro," še doda selektor.

Reprezentanca Slovenije:

Tjaž Lovrenčič (ASD Benevento ITA), Nejc Hozjan (ASD Napoli ITA), Žan Koren (AC Hellas Verona ITA), Žiga Čeh (FK Dobovec), Teo Turk (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Nejc Berzelak (FC Litija), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Gašper Vrhovec (FC Litija), Matej Fideršek (Sampdoria Futsal ITA), Benjamin Tušar (Meta Catania C5 Bricocity ITA), Alen Fetić (Petrarca Calcio Cinque ITA), Denis Totošković (Sampdoria Futsal ITA), Jeremy Bukovec (FC Hiša daril Ptuj).

U21 s Francijo

Med 18. in 19.9. je zbor opravila reprezentanca U21, ki jo vodi selektor Mile Simeunovič. Konec tedna jo v hrvaški Istri čakata tekmi s Slovaško in Francijo. Decembra reprezentanca odhaja na močan mednarodni turnir v Francijo, kjer bodo nastopile ob domači reprezentanci še Češka in Finska. Med 10. in 11.11. bo aktivna tudi reprezentanca 19, ki jo vodi selektor Andrej Dobovičnik. Izbrana vrsta bo odigrala dve tekmi z madžarskimi vrstniki – v Puconcih in v Zalaegerszegu. Reprezentanca bo prvi zbor opravila med 24. in 25.9., ko bo trenirala v Mariboru. Mladi upi U19 se bodo v decembru zbrali na štiridnevnih pripravah.