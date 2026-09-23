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Slovenija proti Belgiji za vstopnico v polfinale evropskega prvenstva

Torino, 23. 09. 2026 15.09 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
R.S. K.I. +1
Slovenski odbojkarji

Slovenski odbojkarji se bodo z reprezentanco Belgije pomerili za mesto v polfinalu, kjer svojega nasprotnika že čaka Poljska, ki je včeraj brez večjih težav premagala Nemčijo s 3:0 in nadaljuje svoj pohod na ubranitev naslova. Belgija je skupinski del končala na prvem mestu z le enim porazom, zato varovance Fabia Solija čaka težko delo.

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek uspešno prestali prvo izločilno preizkušnjo in se prek Srbije prebili v četrtfinale. Slovenci so si mesto med najboljšo osmerico prvič zagotovili leta 2015, letošnja uvrstitev v četrtfinale pa je zanje že šesta zaporedoma.

V Torinu se bodo varovanci Fabia Solija pomerili z Belgijci, ki so bili zmagovalci skupine C, klonili le proti Fincem, v osmini finala pa so s 3:1 ugnali Čehe. Zadnji medsebojni obračun Slovenije in Belgije sega v leto 2020, ko sta se moštvi pomerili v kvalifikacijah za olimpijske igre, s 3:0 pa so bili prepričljivejši slovenski odbojkarji.

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Posebno pozornost bo slovenska izbrana vrsta morala nameniti nosilcema belgijske igre Ferreju Reggersu in Samu Derooju. Slednja sta namreč v rednem delu evropskega prvenstva s 96 oziroma 94 točkami zasedla tretje in četrto mesto med najboljšimi napadalci.

Reggers je nase opozoril že v elitni ligi narodov, v kateri je zbral 268 točk in tekmovanje končal kot tretji najboljši napadalec, pred njim pa sta bila le Nik Mujanović z 277 in Aleksandar Nikolov z 278 točkami.

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Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3:0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3:0 proti Romuniji tudi že Francozi, njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske.

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KOMENTARJI2

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Puško v koruzo
23. 09. 2026 15.22
Fajn. Če bi še novinar napisal kdaj bo tekma ob kateri uri bi bilo pa super.
Odgovori
+4
4 0
gullit
23. 09. 2026 15.38
Ob 4.
Odgovori
0 0
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