Slovenija proti Belgiji za vstopnico v polfinale evropskega prvenstva

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek uspešno prestali prvo izločilno preizkušnjo in se prek Srbije prebili v četrtfinale. Slovenci so si mesto med najboljšo osmerico prvič zagotovili leta 2015, letošnja uvrstitev v četrtfinale pa je zanje že šesta zaporedoma.

V Torinu se bodo varovanci Fabia Solija pomerili z Belgijci, ki so bili zmagovalci skupine C, klonili le proti Fincem, v osmini finala pa so s 3:1 ugnali Čehe. Zadnji medsebojni obračun Slovenije in Belgije sega v leto 2020, ko sta se moštvi pomerili v kvalifikacijah za olimpijske igre, s 3:0 pa so bili prepričljivejši slovenski odbojkarji.