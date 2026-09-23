Slovenija proti Belgiji za vstopnico v polfinale evropskega prvenstva

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek uspešno prestali prvo izločilno preizkušnjo in se prek Srbije prebili v četrtfinale. Slovenci so si mesto med najboljšo osmerico prvič zagotovili leta 2015, letošnja uvrstitev v četrtfinale pa je zanje že šesta zaporedoma.
V Torinu se bodo varovanci Fabia Solija pomerili z Belgijci, ki so bili zmagovalci skupine C, klonili le proti Fincem, v osmini finala pa so s 3:1 ugnali Čehe. Zadnji medsebojni obračun Slovenije in Belgije sega v leto 2020, ko sta se moštvi pomerili v kvalifikacijah za olimpijske igre, s 3:0 pa so bili prepričljivejši slovenski odbojkarji.
Posebno pozornost bo slovenska izbrana vrsta morala nameniti nosilcema belgijske igre Ferreju Reggersu in Samu Derooju. Slednja sta namreč v rednem delu evropskega prvenstva s 96 oziroma 94 točkami zasedla tretje in četrto mesto med najboljšimi napadalci.
Reggers je nase opozoril že v elitni ligi narodov, v kateri je zbral 268 točk in tekmovanje končal kot tretji najboljši napadalec, pred njim pa sta bila le Nik Mujanović z 277 in Aleksandar Nikolov z 278 točkami.
Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3:0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3:0 proti Romuniji tudi že Francozi, njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske.
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