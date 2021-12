Slovenija prvič na SP?

V predkrogu (med 4. in 13. aprilom 2022) bo sodelovalo 24 držav, ki so razdeljene v šest skupin, v vsaki so štiri reprezentance. Po dve najboljši ekipi iz šestih skupin si bosta zagotovili napredovanje v glavni del kvalifikacij, kjer je že 24 držav, tudi Slovenija, ki leto 2021 končuje visoko – kot deveta reprezentanca v Evropi. Žreb za osrednji del kvalifikacij bo na sporedu 6. 7. 2022, kjer bo sodelovalo 36 reprezentanc. V glavnem delu kvalifikacij bodo ekipe razdeljene v 12 skupin, reprezentance pa se bodo merile med sabo po sistemu tekem doma in v gosteh. 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene zasedbe se bodo neposredno uvrstile v elitni del kvalifikacij, ostalih osem drugouvrščenih pa se bo v dodatni končnici (med 10. in 19. 4. 2023) na izločanje (iz štirih parov gredo naprej zmagovalci) merilo še za dodatna štiri mesta v elitnem delu kvalifikacij.

Elitni del kvalifikacij (končal se bo decembra 2023) bo tako štel 20 reprezentanc, žreb bo reprezentance razdelil na pet skupin po štiri, ekipe pa se bodo spet merile po sistemu doma in v gosteh. Pet zmagovalcev skupin si bo zagotovilo vozovnico za SP 2024, dve oz. štiri najboljše drugouvrščene reprezentance elitnega dela pa se bosta oz. bodo pomerile za še eno ali dve vozovnici. Če bo evropska država gostila svetovno prvenstvo, bo v dodatnih kvalifikacijah na voljo le ena dodatna vozovnica. Če pa svetovno prvenstvo ne bo v Evropi, bosta v dodatnih kvalifikacijah (med 8. in 17. 4. 2024) na voljo še dve mesti.

Slovenija doslej na svetovnem prvenstvu še ni zaigrala. Bo pa naša reprezentanca od 19. 1. 2022 naprej še sedmič igrala na evropskem prvenstvu, ki bo to pot na Nizozemskem.



Predkrog kvalifikacij za SP 2024:

skupina A: Črna gora, Nemčija*, San Marino, Gibraltar

skupina B: Norveška*, Danska, Ciper, Malta

skupina C: Kosovo, Armenija, Bolgarija*, Škotska

skupina D: Turčija, Izrael, Litva*, Severna Irska

skupina E: Albanija, Švedska*, Andora, Avstrija

skupina F: Moldavija*, Grčija, Švica, Estonija