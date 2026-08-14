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Slovenija s Srbijo in Severno Makedonijo v boj za organizacijo EP 2034

Ljubljana, 14. 08. 2026 11.34 pred 53 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.I.
Slovenska rokometna reprezentanca

Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes uradno napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze (RZS), želijo tri države z bogato rokometno tradicijo združiti moči in pripraviti prvenstvo na najvišji ravni.

"Tri države z bogato rokometno tradicijo bodo v prihodnje združile moči z jasnim ciljem, skupaj gostiti enega največjih dogodkov v evropskem rokometu, EP za moške," je RZS zapisala v izjavi.

Morebitna uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla že tretje gostovanje velikega evropskega rokometnega tekmovanja. Prvič je Slovenija moško prvenstvo gostila leta 2004, leta 2022 pa je skupaj s Črno goro in Makedonijo sodelovala pri organizaciji ženskega evropskega prvenstva.

Predsednik RZS Bor Rozman poudarja, da imajo vse tri države dovolj izkušenj, znanja in ustrezne infrastrukture za izvedbo tako velikega tekmovanja.

"Verjamemo, da imamo za takšen projekt veliko znanja, izkušenj, kakovostno infrastrukturo in predvsem močno rokometno tradicijo. Evropski zvezi smo izrazili skupni namen, pred nami pa je obdobje, v katerem bodo vse tri zveze tesno sodelovale in skupaj vložile vse potrebne napore, da pripravimo kakovostno in konkurenčno kandidaturo," je za RZS dejal predsednik zveze Rozman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je izpostavil tudi številne prednosti, ki bi jih prvenstvo prineslo državam gostiteljicam in njihovim mestom.

"Naš cilj je, da predstavimo projekt, ki bo pokazal, da lahko pripravimo prvenstvo na najvišji ravni ter reprezentancam in navijačem ponudimo odlične pogoje. Državam gostiteljicam in mestom prinaša številne pozitivne učinke, za katere verjamem, da jih bomo vsi skupaj znali kar najbolje izkoristiti," je še dodal.

Bor Rozman in Uroš Zorman
Bor Rozman in Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Podobno razmišljata tudi predsednika srbske in makedonske zveze, Božidar Đurković in Aleksandar Stefanov. Oba sta kot pomembne prednosti skupne kandidature izpostavila infrastrukturo, organizacijske izkušnje ter znanje.

"Po vrsti sestankov in dogovorov je napočil trenutek, da vse tri zveze uradno vložijo skupno kandidaturo. Verjamem, da imamo organizacijske zmogljivosti, izkušnje in človeške vire, potrebne za organizacijo na najvišji ravni. Naša kandidatura vsebuje celotno infrastrukturo, od dvoran in hotelov do vseh drugih segmentov, nujnih za izvedbo velikega mednarodnega tekmovanja," je povedal Đurković.

Srbski predstavnik meni, da ima skupna kandidatura dobre možnosti za uspeh, čeprav za zdaj še ni znano, koliko kandidatov se bo potegovalo za organizacijo prvenstva.

"V tem trenutku je težko govoriti, ali bo vloženih še več kandidatur in kakšna bo odločitev EHF. Z združenimi močmi bomo naredili vse, da svojo kandidaturo predstavimo na najboljši možni način in pokažemo, da smo najboljša možna rešitev za organizacijo tako velikega dogodka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi v Severni Makedoniji skupno kandidaturo vidijo kot pomemben korak naprej. Predsednik tamkajšnje zveze Aleksandar Stefanov je poudaril pomen projekta za razvoj makedonskega rokometa.

"Zame je posebna čast in zadovoljstvo, da makedonska zveza dela še en pomemben korak naprej in skupaj z zvezama Srbije in Slovenije sodeluje pri skupni kandidaturi. Za nas je to priložnost za nov velik korak naprej in potrditev, da ima Makedonija zmogljivosti, da postane del organizacije največjih evropskih rokometnih dogodkov," je povedal Stefanov in šport označil za številko ena v svoji državi.

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Slovenska zveza ob skupni kandidaturi opozarja tudi na dobre rezultate svojih mlajših reprezentančnih selekcij. Slovenija je bila edina država, ki je na letošnjih evropskih prvenstvih v obeh mlajših kategorijah osvojila medaljo. Reprezentanca do 20 let je osvojila bron, selekcija do 18 let pa srebro.

"Seveda imamo tudi visoke tekmovalne cilje, za kar imamo podlago v dosedanjih rezultatih članske reprezentance ter uspehih mladinske in kadetske reprezentance v tem poletju. Za številne njihove člane bo čez osem let pravi čas, da zasijejo tudi na članskem odru," je o skupnem projektu dodal Rozman.

Evropsko prvenstvo za moške leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica. Leta 2030 bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem, prvenstvo leta 2032 pa bosta organizirali Nemčija in Francija. Za leto 2034 se tako v boj za gostiteljstvo podajajo Slovenija, Srbija in Severna Makedonija s skupno kandidaturo.

evropsko prvenstvo slovenija srbija severna makedonija rokomet

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Celjan78
14. 08. 2026 12.07
samo ne v španovijo s srbi, nooo
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