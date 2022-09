Slovenija s svojima predstavnikoma v Ligi prvakov tudi v prihodnje

Pri pripravi jakostnih lestvic je Evropska rokometna zveza spremenila matematični algoritem preteklih let in zdaj za vsako evropsko tekmovanje (liga prvakov, evropska liga, evropski pokal) pripravlja posebno lestvico. V njih so upoštevani izidi klubov iz posameznih držav v preteklih treh sezonah, za sezono 2023/24 so tako šteli dosežki klubov iz sezon 2019/20, 2020/21 in 2021/22.

Liga NLB se je v letu dni povzpela za dve mesti in je zdaj deveta, medtem ko je v evropski ligi postavljena na deseto mesto. Prva uvrstitev ji prinašata eno neposredno mesto v ligi prvakov, druga pa dve zagotovljeni mesti v evropski ligi, drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Ob tem se bo dodatna slovenska ekipa lahko prijavila za nastope v evropskem pokalu.