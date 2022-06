Slovenija v Oranu po treh tekmovalnih dnevih že pri štirih medaljah

Slovenski športniki na 19. Sredozemskih igrah več kot uspešno zastopajo domovino. Po tem, ko je v ponedeljek moška ekipa namiznega tenisa pokorila konkurenco in osvojila zlato medaljo, so včeraj bero povečali še balinarka Tadeja Petrič, judoistka Maruša Štangar ter igralec badmintona Andraž Krapež.

Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar so v ponedeljek pod vodstvom Andreje Ojsteršek Urh pokazali zobe in po napeti finalni tekmi proti Portugalski osvojili zlato kolajno ter s tem ubranili naslov prvakov Sredozemskih iger v Tarragoni leta 2018.

icon-expand FOTO: Aleš Fevžer icon-chevron-left icon-chevron-right

Zlati namiznoteniški kolajni pa so bile včeraj dodane še tri bronaste. Balinarka Tadeja Petrič je po torkovem porazu za vstop v finale svojo popravno nalogo opravila odlično. V borbi za tretje mesto je s 24:18 premagala Hrvatico Carrolino Bajrić in tako postala druga članica reprezentance, ki ji je uspel preboj med tri najboljše. "Začela sem umirjeno, a sem bila zelo nervozna, kar se navzven sicer ni videlo. Prvič sem tekmovala v dvoboju, prej je bila tekma četverice za razvrstitev, bilo je zelo drugače. Že takoj prvič sem dosegla petico in sem bila zelo vesela. Potem je šlo lepo naprej," je po tekmi misli strnila Petričeva. Zlato na SI v tej disciplini je z dekliškim priimkom Sodec že osvojila v Mersinu leta 2013. Tokrat ji je v torkovem polfinalu spodletelo, da bi se prebila v veliki finale, a je zbrala dovolj za nastop v zanjo odločilni partiji iger.

Slovensko reprezentanco sestavlja kar 138 športnikov in športnic, ki tekmujejo v 21 športih, skupaj s spremstvom pa slovenska ekipa šteje kar 197 članov.

V popoldanskih urah se ji je pridružila še judoistka Maruša Štangar, ki je v kategoriji do 48 kilogramov in slabšem začetku v dopoldanskih bojih prav tako osvojila bronasto odličje. Štangarjeva je v kategoriji do 48 kg v odločilnem dvoboju za tretje mesto z ipponom premagala Sofio Pettito. "Vrnila sem se po dolgem času na tekmovalni tatami, po lanskih olimpijskih igrah sem morala na operacijo kolena in rame. Bilo se je težko vrniti, to je bil tudi največji namen SI, da pridem nazaj. Pokazalo se je, da bom morala še veliko delati, moči mi primanjkuje, a sem vesela medalje, ki je velika spodbuda za naprej," je bila zadovoljna Štangarjeva. Njena starejša sestra Anja pa je v kategoriji višje (do 52 kilogramov) s tekmovanjem zaključila že po prvem krogu, saj je bila od nje boljša domačinka Faiza Aissahine. Prav tako je v prvem krogu klonil David Štarkel, ki je v kategoriji do 60 kilogramov izgubil uvodni dvoboj s predstavnikom Sirije Suleimanom Al Refaijem.

icon-expand Maruša Štangar FOTO: Aleš Fevžer

V večernih urah jima je sledil še igralec badmintona Andraž Krapež, ki je tretji tekmovalni dan zaključil še s tretjo bronasto kolajno za Slovenijo. Krapež je v polfinalu izgubil z 0:2 proti Špancu Luisu Enriqueju Penalverju Perreiri, tekme za bron pa ne igrajo. Odličje si je priboril že v četrtfinalu, ko je z 2:1 premagal Italijana Fabia Caponia. Za las so stopničke ušle telovadkam, Tjaši Kysselef na preskoku in Lucijii Hribar na dvovišinski bradlji, saj sta končali na nehvaležnem četrtem mestu, Zala Trtnik pa je prav tako na dvovišinski bradlji osvojila peto mesto. S tekmovanji so nadaljevali tudi igralci namiznega tenisa v moški in ženski kategoriji posamezno, a se jim žal ni uspelo uvrstiti v boje za odličja.

icon-expand Del slovenske gimnastične reprezentance v Oranu FOTO: Aleš Fevžer

Moška ekipa vaterpola je po dveh zmagah in dveh porazih v skupinskem delu s svojimi nastopi zaključila na 6. mestu. Slovenski vaterpolisti so namreč izgubili tekmo za peto mesto, Grki so bili boljši s 16:12 (5:1, 2:4, 5:4, 4:3). Za končno šesto mesto je Jaša Lah dosegel pet golov, štiri pa Aleksander Cerar.

icon-expand Slovenska vaterpolo reprezentanca FOTO: Aleš Fevžer

S tekmovanji na Sredozemskih igrah so začeli tudi boksarji in strelci. Kot prvi izmed boksarjev je nastopil Tadej Černoga, ki je v kategoriji do 60 kilogramov v četrtfinalu izgubil za delitev petega mesta, boljši je bil Francoz Enzo Claude Michel Grau. Strelci pa so igre otvorili igre z mešano ekipo v streljanju s pištolo na 10 metrov, kjer sta Denis Bola Ujčič in Jože Čeper osvojila končno 11. mesto. V moški jadralni konkurenci v razredu ilca 7 je Žan Luka Zelko s 3. in 7. mestom po skupno šestih plovih sedaj skupno na tretjem mestu. Liam Orel je s 13. in 14. mestom skupno 18. V ženski konkurenci je v razredu ilca 6 Lina Pletikos po 14. in 7. mestu trenutno na skupnem 10. mestu, v jadranju na deski pa ni bilo uspešno zaključenih plovov.

icon-expand Slovenska balinarska reprezentanca FOTO: Aleš Fevžer

Prvi primer koronavirusa v reprezentanci Poleg odličij smo se danes srečali tudi s prvim primerom koronavirusa v reprezentanci. Lokostrelka Ana Umer, ki je v Oran z lokostrelsko ekipo prispela iz Pariza kot zadnja izmed slovenskih športnikov, je včeraj zaznala blage simptome koronavirusa. Javila je zdravniški službi, ki je nemudoma opravila test, ki je pokazal pozitivni izvid. Vodstvo reprezentance je športnico in vse bližnje kontakte nemudoma izoliralo ter testiralo. Vso so bili testirani kot negativni z izjemo njenega partnerja, lokostrelca Dena Habjana. Oba tako ostajata v izolaciji, Sredozemske igre pa so zanju žal zaključene.

icon-expand Slovenski rokometaši so pod vodstvom selektorja Uroša Zormana izgubili tekmi proti Srbiji in Tuniziji FOTO: Aleš Fevžer