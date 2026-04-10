Tamara Zidanšek po poškodbi gležnja predala dvoboj

Portorož, 10. 04. 2026 14.25 pred eno minuto 1 min branja 0

STA M.J.
Tamara Zidanšek

Slovenija ima lepo priložnost, da se drugič v zadnjih štirih sezonah uvrsti na zaključni turnir teniškega pokala Billie Jean King. Izbranke selektorice Maše Zec Peškirič se na stadionu v Portorožu merijo s precej oslabljeno vrsto Španije. Tamara Zidanšek je morala zaradi poškodbe gležnja predati uvodni dvoboj s Španijo v kvalifikacijah za zaključni turnir najboljših osmih reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Naslednja bo ob 15.45 nastopila Veronika Erjavec.

Tamara Zidanšek je dobila prvi niz s 6:4, drugi je pripadel Španki, na začetku tretjega pa si je Slovenka huje zvila gleženj, tako da je na ramenih zdravniške službe zapustila igrišče.

Sledi še obračun Veronike Erjavec in Leyre Romero, 99. in 175. igralke sveta, v soboto pa so nato na sporedu še tri partije.

Zmagovalke, ki se bodo uvrstile na finalni turnir konec septembra na Kitajskem, za slavje potrebujejo tri točke. V soboto so na sporedu še trije dvoboji, prvi, igra dvojic, se bo začel ob 11. uri.

Slovenija se poteguje za drugi nastop na zaključnih turnirjih pokala BJK v zadnjih štirih sezonah. V Sevilli 2023 so se Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki so tudi tokrat zbrane na slovenski obali, prebile med štiri najboljše ekipe na svetu.

* Kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King:

Portorož: Slovenija - Španija 0:1

Tamara Zidanšek - Kaitlin Quevedo 6:4, 2:6, 0:0 predaja;

Veronika Erjavec - Leyre Romero

Kaja Juvan/Nika Radišić - Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo

Veronika - Erjavec - Kaitlin Quevedo

Tamara Zidanšek - Leyre Romero

Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
