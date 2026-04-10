Tamara Zidanšek po poškodbi gležnja predala dvoboj

Tamara Zidanšek je dobila prvi niz s 6:4, drugi je pripadel Španki, na začetku tretjega pa si je Slovenka huje zvila gleženj, tako da je na ramenih zdravniške službe zapustila igrišče.

Sledi še obračun Veronike Erjavec in Leyre Romero, 99. in 175. igralke sveta, v soboto pa so nato na sporedu še tri partije.

Zmagovalke, ki se bodo uvrstile na finalni turnir konec septembra na Kitajskem, za slavje potrebujejo tri točke. V soboto so na sporedu še trije dvoboji, prvi, igra dvojic, se bo začel ob 11. uri.

Slovenija se poteguje za drugi nastop na zaključnih turnirjih pokala BJK v zadnjih štirih sezonah. V Sevilli 2023 so se Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki so tudi tokrat zbrane na slovenski obali, prebile med štiri najboljše ekipe na svetu.