Slovenija v zadnji sekundi izgubila na Poljskem, EP še ni zagotovljen

Slovenska izbrana vrsta je v odsotnosti Deana Bombača, Dragana Gajića, Gašperja Marguča, Blaža Blagotinška, Mateja Gabra, Staša Skubeta,Darka Cingesarja, Klemna Ferlina in Nejca Cehteta, ki so bili nosilci igre na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu ter kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, doživela prvi poraz v kvalifikacijah za EP.

Kljub porazu v Opolah ima še vedno lepe možnosti za preboj na zaključni turnir, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem. Končna odločitev o tem bo padla v nedeljo v Celju, kjer se bo pomerila s Turčijo. Na torkovi zaostali tekmi 2. kroga je Slovenija v Eskisehiru zanesljivo premagala Turčijo s 30:22.

Po petih krogih sta v skupini 5 v vodstvu Slovenija in Nizozemska s sedmimi točkami. Poljska je zbrala šest točk, Turčija pa je brez njih. Na EP se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Izid:

Poljska– Slovenija27:26 (12:10)