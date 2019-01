Slovenija visoko poražena v Franciji, Vujović ni želel iskati izgovorov v virozi

Že po prvem polčasu je bilo jasno, da bodo slovenski prvokategorniki - zdravstvene težave je imelo pol ekipe, v Francijo pa zavoljo bolezni sploh ni odpotoval Žiga Mlakar - Kind Areno zapustili sklonjenih glav. Domači igralci, ki se v odsotnosti svoje poškodovane "prve violine" Nikole Karabatića vneto pripravljajo na začetek svetovnega prvenstva med 10. in 27 januarjem na Danskem in v Nemčiji, kjer bodo branili prvo mesto z domačega mundiala 2017, so jih zasenčili v vseh prvinah igre.

"Les Bleus" so tekmo odprli s 4:0, že na polovici uvodnega polčasa pa Slovencem ušli za pet golov (5:10). Slovenski rokometaši, sicer bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva v Franciji 2017, so se za kratek čas pobrali in znižali na 9:12, v končnici prve polovice tekme pa znova na lastni koži občutili surovo moč francoskih rokometašev in se na veliki odmor podali z zaostankom sedmih golov (11:18).

Vujovićevi izbranci so bili nemočni tudi v drugi polovici tekme. Že v 38. minuti so si pridelali primanjkljaj 11 golov (13:24), v nadaljevanju pa izkoristili nekoliko bolj ležerno predstavo gostiteljev in se jim v 50. minuti približali na šest golov (23:29). V sami končnici so slovenski prvokategorniki znova izgubili rdečo nit v svoji igri in zaostali za deset golov (24:34) ter na prvem pripravljalnem dvoboju v Normandiji doživeli visok poraz.

Izjavi po tekmi:

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Lahko bi iskal opravičilo v virozi, ki je 'udarila' polovico ekipe, a vseeno mislim, da lahko igramo bolje, kot smo prikazali na prvi tekmi v Rouenu. Zagotovo bomo v ponedeljek poskušali drugo tekmo igrati precej bolje, ker reprezentanca Slovenije zasluži boljši rezultat in se mora prikazati v boljši luči."

Dean Bombač, reprezentant Slovenije: "Tekma je bila težka, kar smo tudi pričakovali. Francozi so bili v vseh elementih igre boljši od nas in so zasluženo visoko zmagali. Nam se je poznalo, da je več kot pol igralcev zadnjo tekmo igralo sredi decembra in bilo odtlej brez treninga. Ko po toliko časa odigraš tako tekmo, je rezultat seveda temu primeren. Čez dva dni nas čaka nov dvoboj in upam, da bomo odigrali bolje."