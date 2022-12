Slovenija z dvema gladkima zmagama proti Ukrajini že uvrščena na EP

Ta je sicer prvo medsebojno tekmo v Črnomlju dobila. Slovenci tudi na drugi tekmi proti pomlajeni ekipi iz Ukrajine, ki zaradi znanih razmer tekem ne igra doma, ni imela nikakršnih težav. Ukrajinski selektor je sicer nekoliko pomešal postavo in igralna mesta, toda gostiteljev to ni zmedlo.

"Vesel sem, da smo se uvrstili na EP. Dosegli smo dve pomembni zmagi, in čeprav je bila Ukrajina v pomlajeni zasedbi, nismo prav ničesar prepustili naključju," je po tekmi z Ukrajinci dejal Jorgić. "V čast mi je bilo igrati v Hrastniku in upam, da se v prihodnje še vidimo, morda proti kakšni močnejši reprezentanci. Do konca leta me čakajo le še ligaške tekme, v katerih si bomo s Saarbrücknom skušali zagotoviti uvrstitev v končnico prvenstva, zame pa bo najbolj pomembno, da ohranim dobro formo," je še dodal najboljši slovenski igralec iz Zasavja.

"Tudi danes smo svojo nalogo opravili na najboljši možni način. S svojo igro sem zadovoljen in vesel, da sem lahko prispeval točko k naši novi zmagi. V nedeljo me v Nemčiji čaka še zadnja letošnja ligaška tekma, prihodnji teden pa še turnir challenger series," je svoje načrte do konca leta razkril Hribar.

Slovenija - Ukrajina 3:0

Darko Jorgić - Andrij Grebenjuk 3:0 (4, 3, 6)

Deni Kužul - Sergej Limonov 3:0 (4, 7, 1)

Peter Hribar - Mikita Zavada 3:1 (5, -10, 8, 6)