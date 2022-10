Slovenija za preboj v osmino finala SP premagala ZDA

Na odločilni tekmi za drugo mesto v skupini 1 je s 3:0 premagala ZDA, svoje dvoboje so dobili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar. Obe reprezentanci sta imeli pred medsebojno tekmo po dve zmagi in poraz proti Kitajski.

Najboljši slovenski igralec Jorgić v prvem posamičnem dvoboju ni imel pretežkega dela. S 3:0 (7, 6, 4) je premagal Mishela Levinskega, da pa bo Slovenija tekmo dobila, pa je bilo bolj ali manj jasno po obračunu med Kožulom in Jishan Liangom.

Dvoboj je bil izenačen, Logatčan je bil, potem ko je tesno izgubil prva dva niza, že na pragu poraza, toda nato dobil naslednje tri nize in zmagal s 3:2 (-9, -10, 6, 7, 8). Delo je nato dokončal Hribar, ki je moral za zmago proti Earlu Jamesu Altu prav tako odigrati pet nizov, izid je bil 3:2 (4, -5, 4, -7, 8).