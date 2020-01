Slovenija zanesljivo boljša še od Švice in v drugi del odnaša dve točki

Za Slovenijo so začeli Klemen Ferlin, Miha Zarabec, Jure Dolenec, Blaž Janc,Nik Henigman, Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek. Slednji je dosegel prvi zadetek na tekmi, nakar so Švicarji odgovorili z dvema zaporednima goloma. Iznajdljivi Zarabec je v osmi minuti poskrbel za novo prednost Slovenije (3:2). Rolf Brack se je nato odločil za nekaj napadov brez vratarja, Švicarji so zaigrali z dvema krožnima napadalcema, a niso bili pretirano uspešni, saj je odlično branil Ferlin. Varovanci Ljubomirja Vranješaso v 16. minuti povedli za dve, ko je sedemmetrovko izkoristil Dolenec. V naslednji akciji je najprej odlično odreagirala naša obramba, Janc pa je imel na drugi strani lahko delo in je žogo vrgel v prazen švicarski gol za 8:5. V 22. minuti je bila prednost Slovenije že velikih pet točk. Janc je ob igri Švice z igralcem manj odlično posredoval v obrambi, tako da je imel v napadu enostavno nalogo. Za tem je sledila še ena identična akcija s strani 23-letnika, Slovenije je vodila z 12:6. Do konca prvega dela je Slovenija enkrat povedla za sedem, po prvih 30 minutah pa je na semaforju pisalo 16:10.