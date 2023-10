Slovenke Italijankam niso dale nikakršnih možnosti

Slovenke je do zmage na gostovanju v Italiji pripeljala predvsem ekipna predstava v obrambi in napadu. Medtem ko so v obrambni polovici igrišča tekmice omejile na enomestno število doseženih zadetkov v vsakem polčasu, so si slovenske rokometašice porazdelile breme v napadu, med strelke so se vpisale prav vse rokometašice, z izjemo vratark. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so takoj zagospodarile v Chietiju. Tekmo so odprle z vodstvom 5:0, v uvodnih minutah pa je blestela vratarka Amra Pandžić , ki je po seriji uspešnih posredovanj prvi gol prejela šele v deveti minuti.

Slovenske rokometašice na obračunu v bližini Pescare niso mogle računati na prvo ostrostrelko Ano Gros , poleg največje zvezdnice elitne izbrane vrste, ki bo po koncu sezone 2023/24 zapustila madžarski Györ in se vrnila v Krim Mercator, pa so manjkale še nekatere njene prekaljene soigralke, kot so Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Alja Varagić.

Slovenke je visoka prednost nekoliko uspavala, kar so gostiteljice izkoristile in v 20. minuti znižale na 5:8. Do konca prve polovice tekme so naredile kakšno tehnično napako preveč, kljub temu pa so imele absolutni nadzor nad zahodnimi sosedami, na veliki odmor so se odpravile s prednostjo petih golov (13:8).

Slovenske rokometašice so v uvodnih osmih minutah drugega polčasa podvojile prednost (19:9). V nadaljevanju je bilo v njihovi igri veliko padcev in vzponov, kljub temu pa so brez težav osvojile načrtovani točki na Apeninskem polotoku. Najvišjo prednost so si priigrale na koncu tekme (31:18). V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala 17 obramb.



Izid, kvalifikacije za žensko EP 2024, 2. krog:

Italija - Slovenija 18:31 (8:13)

Slovenija: Pandžić, Vojnovič, Đajić; Klemenčič 2, Jurič 3, Novak 1, Erceg 3, Marković 2, Spreitzer 2, Stanko 5, Abina A. 1, Ljepoja 1, Zulić 3, Svetik 3, Hrvatin 3, Abina E 2.