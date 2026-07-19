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Slovenski rokometni mladci tretji v Evropi

Ljubljana, 19. 07. 2026 18.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Rokomet U20

Slovenska moška mladinska reprezentanca je v tekmi za tretjemesto evropskega prvenstva v romunskem Cluj-Napoci premagala Dansko (30:28) in tako osvojila bronasto odličje.

Danska U20 - Slovenija U20
Danska U20 - Slovenija U20
FOTO: Sofascore.com

Slovenci so v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bila boljši od dotlej še neporažene Španije.

Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri, takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010 in 2012 pa bronasta.

Izid, EP do 20 let, moški:
tekma za 3. mesto:
Slovenija - Danska 30:28  (15:10)

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