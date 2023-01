Sloveniji deseto mesto na SP in kvalifikacije za olimpijske igre

Znani so tudi že četrtfinali pari. V boju za medalje se bodo v sredo pomerili Danska in Madžarska, Švedska in Egipt, Norveška in Španija ter Francija in Nemčija.

Današnje boje zadnjega dne drugega dela so z zanimanjem spremljali tudi v slovenskem taboru, kjer so nastope končali v nedeljo z zmago proti Črni gori. Slovenija je bila namreč blizu desetemu mestu, ki še prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024.

Srbi zmagali, ampak ne dovolj prepričljivo

Ta cilj oziroma željo so na koncu tudi dosegli: slovenske rokometaše, ki so glavni del tekmovanja končali s šestimi točkami in razliko v golih +25, bi lahko teoretično prehiteli Srbi ali Nizozemci, če bi ena od ekip v medsebojnem obračunu dosegla zelo visoko zmago. Srbija je dan začela s +12, Nizozemska pa s +4. A ker je Srbija po preobratu v drugem polčasu sicer prišla do zmage, vendar le za dva gola (32:30), je Slovenija v tem boju na daljavo ostala deseta, Srbija pa 11. na letošnjem SP.

Boj na daljavo so imeli tudi Hrvati. Ti so še imeli nekaj teoretičnih možnosti za četrtfinale, a le, če bi sami visoko premagali Bahrajn, Egipt pa bi moral v večerni tekmi presenetiti dvakratne svetovne prvake Dance in jih premagati za 11 golov.

Svoj del naloge so Hrvati opravili dobro, Ivan Martinović in Filip Glavaš s po 11 goli sta bila glavna pri polnjenju mreže Bahrjana, končni izid je bil 43:32.