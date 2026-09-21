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Slovenijo čaka Srbija: čas je za izločilne boje

Torino, 21. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Slovenija - Češka

Evropsko prvenstvo se za slovensko odbojkarsko reprezentanco preveša v najpomembnejši del. Po skupinskem delu je pred Slovenci osmina finala, kjer jih čaka dobro poznana Srbija. Tekma bo pokazala, katera reprezentanca bo v ključnih trenutkih zmogla pokazati več.

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Slovenija je skupinski del zaključila z mešanico dobrih in nekoliko slabših predstav. Zdaj pa se začenja del prvenstva, kjer pretekli rezultati ne štejejo več. Vsaka tekma je lahko zadnja, zato bo pomembna predvsem zbranost in sposobnost ekipe, da ostane mirna tudi takrat, ko se stvari na igrišču ne bodo odvijale po načrtih.

Srbija je reprezentanca, ki jo slovenski odbojkarji dobro poznajo. Ekipi sta se v zadnjih letih že večkrat srečali, zato večjih skrivnosti med njima ni. Srbija ima kakovostne posameznike in zna biti nevarna predvsem z močnim servisom ter agresivno igro. Slovenija bo morala zato veliko pozornosti nameniti sprejemu in preprečiti, da bi nasprotnik že od začetka narekoval ritem.

Slovenski odbojkarji
Slovenski odbojkarji
FOTO: CEV

"Zaradi naših izkušenj s Srbijo pričakujemo zahtevno tekmo. Imajo dolgo zgodovino s takšnih tekem in vedno se borijo za zmago. Obe ekipi verjetno nista v najboljši fizični pripravljenosti. Toda s tem, kar imamo, se lahko borimo do konca in dosežemo naš cilj. Naredili smo, kar je bilo potrebno, da smo se pripravili na tekmo. Jutri bomo videli, ali smo pripravljeni," je ob robu današnjega treninga dejal selektor Soli.

Čebulj se je vrnil v reprezentanco

Pred osmino finala je slovensko reprezentanco doletela tudi sprememba v kadru. Zaradi poškodbe je prvenstvo končal Tine Urnaut, ki je bil dolga leta eden najpomembnejših členov slovenske reprezentance.

Namesto njega se je v ekipo vrnil Klemen Čebulj. Izkušeni sprejemalec je bil nekaj časa odsoten od reprezentančnega dogajanja, zdaj pa je ponovno del ekipe ravno v trenutku, ko Slovenijo čakajo najpomembnejše tekme prvenstva. Njegova vrnitev prinaša dodatno izkušnjo in možnost večje širine na mestu sprejemalca. Čebulj zelo dobro pozna večino soigralcev, zato mu prilagajanje na reprezentanco ne bi smelo predstavljati večjih težav.

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Zdaj se začne zares

V izločilnih bojih lahko odločajo malenkosti. Ena serija dobrih servisov, nekaj pomembnih obramb ali pa izgubljene točke v končnici niza lahko hitro spremenijo potek tekme. Slovenija bo morala predvsem ohraniti svojo prepoznavno igro, biti potrpežljiva in izkoristiti priložnosti, ki se bodo ponudile. Srbija bo zagotovo iskala svoje možnosti in poskušala slovensko reprezentanco spraviti pod čim večji pritisk.

Po skupinskem delu je tako vse pripravljeno za obračun, v katerem bo vsaka točka štela še nekoliko več. Slovenija ima pred seboj novo evropsko izločilno tekmo, vrnitev Čebulja pa je v ekipo prinesla še dodatno izkušnjo.

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