Blesteča zmaga Slovenk na rokometnem SP

Slovenske rokometašice so po uvodni zmagi nad Islandkami danes premagale še afriške prvakinje iz Angole. Izbranke Dragana Adžića so v prvem polčasu povsem zasenčile Angolke in si priigrale šest golov prednosti. V začetku drugega so malenkostno popustile, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so tekmice zasenčile v vseh elementih igre ter si že pred tekmo s Francozinjami izborile nastop v drugem delu svetovnega prvenstva.

Tik pred obračunom z Angolo je v Stavanger prispela Ana Gros, ki zaradi poškodbe stegenske mišice ni opravila nobenega skupnega treninga z reprezentančnimi soigralkami. Najboljša strelka v zgodovini reprezentančnega rokometa je današnjo tekmo spremljala na tribuni, Velenjčanka bo morda nastopila že na ponedeljkovi tekmi proti Franciji.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli, Ana Abina, Nataša Ljepoja in Tjaša Stanko so dosegle po štiri zadetke.