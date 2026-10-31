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Rokometaši Slovenj Gradca po tesnem boju ugnali celjsko zasedbo

Slovenj Gradec, 31. 10. 2026 22.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Celje Pivovarna Laško

Rokometaši Slovenj Gradca so v 10. krogu lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško z 29:27 (14:14).

Na Koroškem se je od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani, po hudem boju pa so se zmage veselili domači rokometaši. Po šesti zmagi so se po številu točk izenačili z osmoljenci današnjega medsebojnega dvoboja ter Novomeščani. Vsi so zbrali po 14 točk, vodilni Trebanjci imajo tri, drugouvrščeni Ljubljančani pa dve točki več od njih.

V prvi polovici tekme so bili bolj ali manj v vodstvu rokometaši iz knežjega mesta, najvišjo prednost pa so si priigrali v 22. minuti, ko so povedli z 12:9. A Korošci so v končnici prvega dela zaigrali sijajno, po delnem izidu 3:0 so izenačili na 12:12.

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V začetku drugega polčasa so prvič na dvoboju povedli s 15:14. V nadaljevanju se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju izbrancev domačega trenerja Zorana Jovičića. V 58. minuti so po golu Mihe Štalekerja povedli z 28:25 in jasno je bilo, da bo zmaga ostala na Koroškem.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Miha in Tjaž Štaleker, ki sta dosegla po sedem golov, veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič pa je za Celjane dosegel deset zadetkov. Domači vratar Gašper Dobaj je zbral deset, gostujoči Gal Gaberšek pa 11 obramb.

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