Rokometaši Slovenj Gradca po tesnem boju ugnali celjsko zasedbo

Na Koroškem se je od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani, po hudem boju pa so se zmage veselili domači rokometaši. Po šesti zmagi so se po številu točk izenačili z osmoljenci današnjega medsebojnega dvoboja ter Novomeščani. Vsi so zbrali po 14 točk, vodilni Trebanjci imajo tri, drugouvrščeni Ljubljančani pa dve točki več od njih.

V prvi polovici tekme so bili bolj ali manj v vodstvu rokometaši iz knežjega mesta, najvišjo prednost pa so si priigrali v 22. minuti, ko so povedli z 12:9. A Korošci so v končnici prvega dela zaigrali sijajno, po delnem izidu 3:0 so izenačili na 12:12.