Slovenka na poti do senzacionalnega dosežka v golfu

Ana Belacje oddala seštevni kartici z rezultatoma 70 in 67 udarcev, tako da si s petimi udarci pod parom igrišča deli drugo mesto z nekdanjo številko ena svetovnega golfa, Američanko Stacy Lewis, in njeno rojakinjo Jessico Kordo. Na petem mestu z –4 je pet igralk, med njimi je tudi trenutno tretja igralka s svetovne lestvice Sei Young Kimiz Južne Koreje. Pred igralkami sta še dva kroga po 18 lukenj. Za 24-letno igralko iz Portoroža, zmagovalko skupne razvrstitve lanske turneje Symetra, ki je vstopna točka za serijo LPGA, je to prva uvrstitev v finalni del oziroma rez na najelitnejši turneji za profesionalne igralke golfa (Ladies Professional Golf Association). Doslej je nastopila na treh turnirjih LPGA, vključno z odprtim prvenstvom ZDA.

Ana Belac, trenutno 514. igralka na svetu, bi si z uvrstitvijo med prvih deset na turnirju Pure Silk v ameriški zvezni državi Virginija na stežaj odprla vrata do olimpijskih iger v Tokiu. Za dve mesti za Slovenijo se potegujeta šePia Babnik (448.) in Katja Pogačar (552.).