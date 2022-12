Slovenka ostaja steber igre romunskega giganta

Meseca novembra je bila Slovenija evropska rokometna prestolnica, ko je govora o ženskem reprezentančnem rokometu. V Celju in Ljubljani se je odvijalo prvenstvo stare celine, dvorani Zlatorog in Arena Stožice, sta goreli ob nastopih slovenske izbrane vrste, ki je bila na pragu uvrstitve v četrtfinale EP. Varovanke Dragana Adžića so na vsaki od tekem pustile srce na igrišču, med najvidnejšimi predstavnicami slovenske izbrane vrste v obrambi in napadu pa je bila skozi celoten turnir Elisabeth Omoregie.